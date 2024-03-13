В Киеве простились с погибшими бойцами «Грузинского легиона». РДК и легион «Свобода России» устроили рейд в Белгородскую область Семьсот сорок восьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Ивановской области разбился военно-транспортный самолет. На его борту находились 15 человек, по предварительным данным, все они погибли.

В Белгороде беспилотник врезался в здание городской администрации. Пострадали два человека.

Вооруженные группы россиян, воюющие на стороне Украины, утверждают, что проникли в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В Минобороны РФ заявили, что нарушения госграницы не допущено и что при попытке прорыва убиты 234 диверсанта.

В Кривом Роге под обстрел попал жилой многоэтажный дом. Четыре человека погибли, более 40, в том числе 12 детей, пострадали.

Нижегородский НПЗ (один из крупнейших в России) из-за атаки беспилотника отключил установку по переработке нефти.

США впервые за много недель объявили о пакете военной помощи для Украины, но всего на сумму 300 миллионов долларов.

Атака на Белгородскую область

Легион , и , воюющие на стороне Украины, утром 12 марта заявили о рейде в Белгородской и Курской областях. Российские «военкоры» также сообщали о боях на приграничных территориях. Власти российских регионов, ФСБ и Минобороны РФ объявили, что попытка проникновения «диверсионных групп» и «украинских террористических формирований» была успешно отражена. По версии Минобороны РФ, были убиты 234 диверсанта, уничтожены несколько танков и БМП. Легион «Свобода России», в свою очередь, утверждал, что по состоянию на утро 13 марта его бойцы по-прежнему находились на территории Белгородской области.

«Сибирский батальон» опубликовал видео, на котором, как утверждается, показаны его бойцы на территории России 12 марта. Эта видеосъемка не верифицирована Siberian Battalion / Reuters / Scanpix / LETA

Минобороны РФ, в свою очередь, распространило кадры, снятые на пограничном пункте «Нехотеевка». На них, как утверждается, показана разбитая 12 марта бронетехника Минобороны РФ / AFP / Scanpix / LETA

В Белгороде 12 марта беспилотник врезался в здание городской администрации. Были повреждены фасад и входная группа, выбиты окна Мэр Белгорода Валентин Демидов

В результате удара дрона по зданию администрации Белогорода пострадали четыре человека. Одна из раненых сотрудниц мэрии, сообщал глав региона Вячеслав Гладков, находится в больнице в состоянии средней тяжести Мэр Белгорода Валентин Демидов

Обстрел Кривого Рога

Российские войска 12 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу — родному городу президента Украины Владимира Зеленского. Ракета попала в жилой многоэтажный дом. Погибли пять человек. Более 40 человек пострадали, в том числе 12 детей.

ГСЧС Украины / AFP / Scanpix / LETA

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

ГСЧС Украины

Последствия обстрела Макеевки

Город Макеевка Донецкой области находится под контролем ДНР. Власти самопровозглашенной республики, аннексированной Россией, регулярно обвиняют украинские войска в обстрелах Макеевки, в том числе жилых кварталов.

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Похороны грузинских добровольцев в Киеве

На стороне Украины воюют добровольцы из многих стран мира, в том числе из Грузии. 12 марта в Киеве простились с бойцами «Грузинского легиона» 28-летним Нодари Насирови и 40-летним Георгием Гогиашвили, погибшими в бою 7 марта Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.