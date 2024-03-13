В Киеве простились с погибшими бойцами «Грузинского легиона». РДК и легион «Свобода России» устроили рейд в Белгородскую область Семьсот сорок восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Ивановской области разбился военно-транспортный самолет. На его борту находились 15 человек, по предварительным данным, все они погибли.
- В Белгороде беспилотник врезался в здание городской администрации. Пострадали два человека.
- Вооруженные группы россиян, воюющие на стороне Украины, утверждают, что проникли в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В Минобороны РФ заявили, что нарушения госграницы не допущено и что при попытке прорыва убиты 234 диверсанта.
- В Кривом Роге под обстрел попал жилой многоэтажный дом. Четыре человека погибли, более 40, в том числе 12 детей, пострадали.
- Нижегородский НПЗ (один из крупнейших в России) из-за атаки беспилотника отключил установку по переработке нефти.
- США впервые за много недель объявили о пакете военной помощи для Украины, но всего на сумму 300 миллионов долларов.
Атака на Белгородскую область
Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон», воюющие на стороне Украины, утром 12 марта заявили о рейде в Белгородской и Курской областях. Российские «военкоры» также сообщали о боях на приграничных территориях. Власти российских регионов, ФСБ и Минобороны РФ объявили, что попытка проникновения «диверсионных групп» и «украинских террористических формирований» была успешно отражена. По версии Минобороны РФ, были убиты 234 диверсанта, уничтожены несколько танков и БМП. Легион «Свобода России», в свою очередь, утверждал, что по состоянию на утро 13 марта его бойцы по-прежнему находились на территории Белгородской области.
Обстрел Кривого Рога
Российские войска 12 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу — родному городу президента Украины Владимира Зеленского. Ракета попала в жилой многоэтажный дом. Погибли пять человек. Более 40 человек пострадали, в том числе 12 детей.
Последствия обстрела Макеевки
Город Макеевка Донецкой области находится под контролем ДНР. Власти самопровозглашенной республики, аннексированной Россией, регулярно обвиняют украинские войска в обстрелах Макеевки, в том числе жилых кварталов.
Похороны грузинских добровольцев в Киеве
Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.