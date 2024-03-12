Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Погибли три человека, более 40 пострадали

Российские войска вечером 12 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были повреждены как минимум два многоквартирных дома, а десятки людей пострадали, сообщает глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, при обстреле были повреждены пятиэтажный и девятиэтажный дома, в последнем начался пожар.

По данным на 22:30 мск, в результате российской атаки погибли три местных жителя, еще 48 человек, включая десять детей, пострадали. Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что число погибших и пострадавших может измениться, поскольку продолжается спасательная операция.

«[Сотрудники] ГСЧС, полицейские и неравнодушные жители спасают заблокированных людей из квартир и продолжают поиски тех, кто может находиться под завалами. Четырех человек уже удалось спасти», — написал Клименко.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские военные выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, пишет «Украинская правда» По данным ВСУ, ракету сбили силы ПВО, а на дома упали ее обломки. В то же время председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе были зафиксированы по меньшей мере три попадания.

О произошедшем также написал президент Украины Владимир Зеленский. «Сейчас идет спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушение в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них есть и тяжелые. Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь», — добавил президент.

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