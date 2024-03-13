«РБК-Украина»: здание ФСБ в Белгороде атаковали «российские добровольцы». Ранее ТАСС удалил сообщение об этой атаке

Атаку на здание ФСБ в Белгороде 13 марта провели российские добровольцы с использованием украинских беспилотников, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбах.

По данным собеседника издания, в атаке участвовали бойцы легиона , «Русского добровольческого корпуса» ( ) и «Сибирского батальона».

Сообщение об атаке на здание ФСБ в Белгороде опубликовало утром 13 марта российское госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным ТАСС, в здании ФСБ были выбиты окна и поврежден фасад, люди при атаке не пострадали. Позже ТАСС и белгородские телеграм-каналы удалили сообщения об этой атаке (однако на англоязычном сайте агентства оно осталось).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщивший об атаке двух беспилотников на город, про здание ФСБ не упоминал.

В ночь на 13 марта территорию России атаковали 58 беспилотников, заявили в Минобороны России. По версии ведомства, 29 из них были уничтожены над Воронежской областью, 11 — над Белгородской областью, по восемь — над Брянской и Курской, и по одному над Ленинградской и Рязанской областями. В течение дня Минобороны также сообщало об отдельных продолжающихся атаках беспилотников.

В Рязани беспилотники нанесли удар по нефтезаводу, в результате чего начался пожар. Позже «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что украинские дроны атаковали три российских нефтеперерабатывающих завода — в Рязани, в Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.

Масштабная атака на российские регионы с использованием беспилотников также была зафиксирована накануне (о таких атаках сообщили власти 10 регионов). За день до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о «повышенной активности» украинских беспилотников в преддверии президентских выборов в России.

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