Установка HIMARS в Украине, 29 декабря 2023 года Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine/ Getty Images

Администрация Джо Байдена объявила 12 марта о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов.

Как отметили в Пентагоне, это уже 55-й транш оборудования, предоставляемого Киеву из запасов министерства обороны США с августа 2021 года. Пакет помощи включает артиллерийские, противовоздушные и противотанковые средства:

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, включая осколочно-фугасные и усовершенствованные кассетные боеприпасы двойного назначения;

противотанковые комплексы АТ-4;

патроны для стрелкового оружия;

боеприпасы для расчистки препятствий, запчасти и другое вспомогательное оборудование.

В 2024 году это первый транш помощи Украине от США. Предыдущий — на 250 миллионов долларов — был выделен 27 декабря 2023 года.

В Минобороны США подчеркнули, что выделенной помощи недостаточно для того, чтобы удовлетворить все потребности армии Украины на поле боя.

По оценкам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, новой партии снарядов ВСУ хватит буквально на пару недель.

Президент США Джо Байден еще в октябре 2023 года направил запрос в конгресс на выделение более чем 100 миллиардов долларов на национальную безопасность, включая более 60 миллиардов на помощь Украине. Однако законопроект до сих пор не согласован из-за разногласий между Республиканской и Демократической партиями.

Согласно пресс-релизу Пентагона, с начала полномасштабного вторжения России в Украину США и западные союзники выделили на помощь ВСУ более 87 миллиардов долларов.

Комментарий отдела «Разбор»

У администрации Джо Байдена есть теоретическая возможность передать оружия Киеву на сумму еще около четырех миллиардов долларов, не ожидая согласия конгресса на новый пакет помощи. Но она этой возможностью не пользовалась с декабря 2023 года и по середину марта. На это есть причина.

До сих пор большую часть оружия и боеприпасов от США (те самые «пакеты» с описанием поставляемой техники, о которых в 2022-2023 годах Государственный департамент США объявлял пару раз в месяц) Украина получала по статье 506 закона 1961 года об иностранной помощи. Именно по этой процедуре предоставлен и новый пакет в марте 2024 года на 300 миллионов долларов.

Согласно этому закону, конгресс предоставляет президенту право списать технику, находящуюся в распоряжении армии США, и передать ее иностранному союзнику, если того требует срочная необходимость (так называемый Presidential drawdown authority, PDA).

За один год президент может списать техники и боеприпасов всего на 100 миллионов долларов, если конгресс не решит увеличить сумму. В 2022-м конгресс по предложению Белого дома разрешил списать и отправить в Украину оружия на 11 миллиардов долларов, в 2023 году — на 14,5 миллиарда. Из этих 14,5 миллиарда долларов администрация потратила в 2023 финансовом году около 10 миллиардов (это не только помощь Украине, но и небольшие суммы Израилю и Тайваню). Большая часть ушла на материальное обеспечение украинского летнего наступления. После его окончания выделяемые пакеты помощи сокращались, пока поставки не были остановлены в декабре полностью.

Взамен «списанной» техники и боеприпасов Пентагон должен получить из бюджета деньги на закупку нового вооружения — разумеется, более нового и дорогого. Деньги на это в бюджете 2023 финансового года кончились.

Администрация, у которой остались около четырех миллиардов долларов на «списания» техники для помощи Украине, заявила, что не возобновит поставки, пока Пентагон не получит деньги на пополнение запасов. На 2024 год (в том самом пакете помощи Украине, зависшем на рассмотрении в конгрессе) на помощь Пентагону в пополнении ресурсов записана огромная сумма — около 18 миллиардов долларов. На поставки Украине, Израилю и Тайваню по PDA Байден попросил выделить лишь около семи миллиардов долларов.

В марте 2024 года администрация неожиданно передумала и списала технику и боеприпасы на 300 миллионов долларов.

Неясно, будет ли администрация продолжать поставки по программе PDA несмотря на то, что Пентагон так и не получил свои деньги. В случае экономного расходования четырех миллиардов долларов хватит на несколько месяцев поставок Украине самого необходимого, прежде всего боеприпасов.

Лимит на PDA на 2024 год — это не все деньги и не все оружие, которые может получить Украина. Есть еще заказы промышленности по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI; 18,6 миллиарда долларов за 2022-2023 годы, плюс, если конгресс утвердит траты на 2024 год, еще 12 миллиардов долларов). Техника по этим заказам будет поступать еще многие месяцы и даже годы. Недавно в Украину были отправлены бомбы малого диаметра, которыми можно стрелять из РСЗО HIMARS по целям на удалении в 150 километров. Они были специально произведены для Киева компанией Boeing. Сообщалось, что эти бомбы уже были использованы.

США также могут закупить технику и боеприпасы на несколько миллиардов долларов у союзников и партнеров — например, снаряды калибра 155 миллиметров у Южной Кореи или ракеты-перехватчики для советских систем ПВО по всему миру.

Таким образом, задержка поставок вызвана политическими мотивами: для администрации Байдена важно «прогнуть» конгресс на новый пакет помощи . То, что поставки Украине возможны и без этого, до сих пор игнорировалось.

Без помощи США (особенно без поставок миллионов артиллерийских боеприпасов), Украина может проиграть войну. Об этом говорят сами украинские военные, которые вынуждены жестко экономить снаряды. Это вполне согласуется в прогнозами военных экспертов.

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