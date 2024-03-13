Послы ЕС согласовали выделение Украине дополнительных пяти миллиардов евро на военную помощь

Послы 27 стран Евросоюза согласовали реформу Европейского фонда мира, которая позволит выделить Украине в 2024 году дополнительные пять миллиардов евро на военную помощь, сообщили в бельгийском председательстве Совета ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также подтвердил, что послы договорились о реформе. «Фонд позволит нам увеличить военную поддержку Украины еще на пять миллиардов евро. Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить», — написал Боррель.

Средства Европейского фонда мира, представляющего собой внебюджетный механизм финансирования, складываются из взносов, сделанных странами.

В общей сложности страны уже профинансировали через Европейский фонд мира помощь Украине на сумму около 6,1 миллиарда евро. Однако в последние месяцы участники спорят о реформе фонда, из которого странам компенсируют стоимость поставленного Украине оружия.

В начале февраля 2024 года Financial Times писал, что ЕС настаивает на том, чтобы сначала проводилась оплата, а уже затем страны получали компенсации, но против такого варианта возражали Германия и другие крупные доноры фонда. 12 марта Reuters сообщал, что дипломатам удалось найти компромисс.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине запланированной финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 годы. Решение должно было быть принято еще в декабре, однако тогда его блокировала Венгрия.