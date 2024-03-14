ФСБ отчиталась о задержании четырех жителей Петербурга. Их заподозрили «в подготовке отравления российских военных на фронте и терактов в городе»

Сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Петербурга, которые, как утверждает ведомство, были членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, задержанных заподозрили в подготовке терактов в Петербурге и Ленинградской области. Имена задержанных не называются.

По версии спецслужбы, задержанные «намеревались отравить высоко токсичным химическим веществом продукты», которые собирались отправить в виде гуманитарной помощи российским военным в зоне и жителям захваченных РФ территорий Украины.

«Одновременно с этим задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов», — заявили в ФСБ.

Следственная служба ФСБ по Петербургу возбудила уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

«Русский добровольческий корпус» — группировка, которая участвует в войне на стороне Украины. Формирование получило известность после рейдов в приграничные регионы РФ. В РДК утверждают, что находятся в составе ВСУ. В Киеве это официально не подтверждали и не опровергали. Руководители РДК, по многочисленным свидетельствам, исповедуют крайне правые и неонацистские взгляды. В России РДК был внесен в список террористических организаций.

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«Русский добровольческий корпус» — это подразделение ВСУ? Российские партизаны? Или агенты ФСБ? Что известно, а что нет о «диверсии» в пограничных селах Брянской области

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