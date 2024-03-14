Во время войны из Украины в Россию вывезли больше 30 тысяч детей «Русская служба Би-би-си» взяла интервью у преподавателя Йельского университета, который занимается расследованием военных преступлений

Дети из Донецкой области в пункте временного размещения. Новочеркасск, 25 февраля 2022 года Олег Никишин / Getty Images

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей. Незадолго до этого исследователи из Йельского университета представили свой отчет о систематическом вывозе детей из Украины и их идеологической обработке в лагерях на подконтрольной РФ территории. Данные, которые исследователям удалось собрать по открытым источникам, привлекли внимание крупнейших изданий и правозащитных организаций по всему миру. «Русская служба Би-би-си» поговорила с главой расследовательской команды Натаниэлом Рэймондом о его работе, методах и текущей оценке числа вывезенных в РФ украинских детей. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Преподаватель Йельского университета Натаниэл Рэймонд, собравший в 2022 году расследовательскую группу Conflict Observatory, в юности работал волонтером в приюте в Гондурасе, а также занимался гуманитарной работой в организации OxFam и в ООН. Значительную часть своей жизни он посвятил расследованию нарушений международного гуманитарного права — в частности, он расследовал массовое убийство военнопленных в Афганистане и пыточные практики при допросах ЦРУ.

Позднее он отошел от расследовательской деятельности, а к 2022-му не вел расследования уже несколько лет. Вместо этого он сосредоточился на преподавании гуманитарного права в Йеле. Вернуться к расследованиям его попросили в середине февраля 2022 года — тогда ему позвонила знакомая из Госдепартамента США. «Нам потребуется твоя помощь», — вспоминает ее слова Рэймонд.

К началу полномасштабного вторжения России в Украину Рэймонд собрал новую расследовательскую команду. Первый отчет, основанный на анализе спутниковых снимков и открытых данных, Conflict Observatory представила в середине мая. Он был посвящен российским обстрелам украинских больниц, в том числе в Мариуполе. «Я могу точно сказать, что это был самый быстрый в истории анализ ущерба от бомбардировок, причиненного гражданскому населению», — сказал Рэймонд.

К концу лета команда Рэймонда выпустила еще несколько докладов, в том числе о российских «фильтрационных лагерях» в Донецкой области. Говоря об этом отчете, расследователь отметил, что результат, собранный «кучкой исследователей из Йеля, в том числе студентами», оказался детальнее, чем вышедший перед этим доклад Национального совета по разведке США.

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Тогда же Госдепартамент США попросил Conflict Observatory сосредоточиться на расследовании вывоза детей с оккупированных территорий Украины в Россию. По словам Рэймонда, к тому моменту работа над таким расследованием уже была начата, но потребовалось время, чтобы решить, как подойти к этой задаче. «Когда мы сели и стали думать, как технически это расследовать, первые два или три месяца мы не понимали, как действовать — как искать учреждения, где находятся дети, как подсчитать число детей», — вспоминает Рэймонд.

Прорыв случился в августе-сентябре 2022 года, когда команда Conflict Observatory решила начать анализировать фотографии российских чиновников и чиновников оккупационной власти с украинскими детьми.

«Было очевидно, что тогда российские власти лихорадило после первого успешного украинского контрнаступления. И публичные заявления о вывозе детей тогда были на пике, потому что Россия использовала их для пропагандистских задач внутри страны», — отмечает Рэймонд. Благодаря этому в открытом доступе оказалось множество фотографий «буквально групп российских чиновников у автобусов [с детьми], показывающих большие пальцы вверх», а также множество фото- и видеоотчетов из лагерей, куда отвозили детей.

«В конечном итоге их подвели две происходившие в кремлевских коридорах вещи. Во-первых, я думаю, что они не предполагали, что кто-то предъявит им формальное обвинение. И второе, что для них было важнее поднять моральный дух внутри России, чем покрывать потенциально вопиющее преступление против человечности. И сочетание этих факторов создало „идеальный шторм“, который и привел к ордеру [Международного уголовного суда] на арест [Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой]», — отметил Рэймонд.

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Команда расследователей начала анализировать массивы фотографий, а в феврале Conflict Observatory выпустила отчет под названием «Систематическая программа России по перевоспитанию и усыновлению детей из Украины».

В этом докладе среди прочего говорилось, что по меньшей мере шесть тысяч украинских детей побывали как минимум в 43 лагерях и других учреждениях в России и аннексированном Крыму. Основной задачей таких лагерных смен, как считают расследователи, было «политическое перевоспитание» детей.

Расследователям не удалось установить, сколько детей вернулось к своим семьям. В отчете отмечалось, что их возвращение как минимум в четырех лагерях на тот момент было приостановлено, а из двух лагерей не менее 27 сирот передали в приемные семьи в России. «Это очень важно проговорить. Мы предполагаем, что большинство [детей] смогли вернуться домой. Но так как мы не можем подтвердить это, мы не утверждали это напрямую в нашем докладе», — пояснил Рэймонд.

Осенью 2023 года Conflict Observatory выпустила новый отчет, посвященный отправке как минимум 2442 детей с оккупированных Россией территорий в Беларусь, где они, как выяснили расследователи, подвергались «перевоспитанию» и даже проходили военную подготовку.

«Лукашенко утверждает, что все они вернулись оттуда, но мы не можем независимо подтвердить возвращение даже десяти из них. Это не значит, что они не вернулись, — я говорю именно о невозможности подтвердить это в соответствии с нашими », — подчеркивает Рэймонд.

Спустя год с момента публикации первого отчета об украинских детях, по оценке Рэймонда, число несовершеннолетних, которых российские власти вывезли на подконтрольные РФ территории, увеличилось вдвое. «Сейчас мы думаем, что число украинских детей, побывавших в лагерях, приближается к 10–12 тысячам. Если прибавить к этому 19,5 тысячи из списка Украины, в основе которого, как мы полагаем, дети, вывезенные в самом начале полномасштабного вторжения, то мы с большой долей уверенности можем говорить о 31 тысяче депортированных детей», — заявил Рэймонд.

На вопрос, считает ли он, что людей, виновных в военных преступлениях в Украине, привлекут к ответственности, Рэймонд ответил: «Чтобы расследовать военные преступления, нужно поддерживать в себе иллюзию, что ты сможешь победить, несмотря ни на что. Путин и другие диктаторы пытаются заставить вас усомниться в вашей способности их победить. Пытаются создать впечатление, что борьба безнадежна. И самое действенное сопротивление их безнаказанности — это всегда верить в свою победу».

Выход нового отчета Conflict Observatory, посвященного передаче украинских в российские семьи, запланирован на конец весны 2024 года.

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