Минобороны РФ сообщило, что на подлете к Белгороду сбиты восемь реактивных снарядов. Один человек погиб

Российские средства противовоздушной обороны утром 14 марта уничтожили над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов, сообщило Минобороны РФ. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».

Восемь воздушных целей были сбиты на подлете к Белгороду, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков. В городе повреждены два частных дома и легковой автомобиль. Также есть повреждения на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля, повреждены пятый и шестой этажи здания.

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — рассказал губернатор. Информация о последствиях атаки на земле уточняется, добавил Гладков.

Мэр Белгорода Валентин уточнил, что в результате обстрела погиб один человек, еще четверо пострадали.

Телеграм-каналы опубликовали фотографии и видео с места попадания снаряда в автомобиль. Также сообщается о попадании в здание бюро судебно-медицинской экспертизы.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В Последние дни таких атак стало больше. Только 12 марта об атаках дронов сообщили власти десяти регионов РФ. 13 марта более 60 беспилотников атаковали регионы России. В ночь на 14 марта, сообщило Минобороны РФ, силы ПВО сбили еще 11 беспилотников в Белгородской области и три дрона в Курской области.

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