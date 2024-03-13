«Из меня хотели сделать отбивную». Леонид Волков назвал нападение на него в Вильнюсе «бандитским приветом от Путина из бандитского Петербурга» Расследование ведет антитеррористический отдел полиции Литвы. Подозреваемые не задержаны

Соратник Алексея Навального Леонид Волков получил перелом руки в результате нападения в Вильнюсе, которое произошло вечером 12 марта около его дома. «Из меня хотели сделать отбивную — натурально молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Дело наживное. Главное — будем работать и не будем сдаваться», — рассказал Волков в видео, опубликованном в ночь на 13 марта в его телеграм-канале.

Из рассказа Волкова следует, что нападавший был один. После нападения соратника Навального доставили в больницу, видео он записывал уже из дома.

По его мнению, это был «типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга». В конце видео Волков призвал участвовать в акции «Полдень против Путина». Директор ФБК Иван Жданов в разговоре с «Агентством» сказал, что целью нападения, скорее всего, было «нанести серьезные травмы и покалечить».

Нападавших на Волкова могло быть двое, рассказала «Агентству» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. «Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих», — сообщила она.

Жена Волкова Анна Бирюкова рассказала, что пока он не может ходить.

Расследованием нападения на Волкова занимается антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Заместитель генерального комиссара полиции Саулюс Тамулявичюс сообщил радиостанции LRT, что рассматриваются несколько версий произошедшего.

«Сейчас начато досудебное расследование, и мы делаем все возможное, чтобы выяснить мотивы и причины преступления. Уже выдвинуто несколько версий, и когда все прояснится, мы сможем предоставить больше информации», — заявил Тамулявичюс. Он добавил, что нападавший пока не найден.

Полиция Литвы накануне сообщала, что нападение на Волкова произошло в 22:06 по местному времени на улице Жуведру, которая находится на окраине Вильнюса.

Оцепление около места нападения

Нападение на Волкова прокомментировала посол США в Литве Кара Макдональд. «Я шокирована новостью о нападении на Леонида Волкова. Его стойкость и смелость перед лицом недавних попыток заставить его замолчать и запугать вдохновляют. Команда Навального по-прежнему открыто выступает против репрессий и жестокости Кремля», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

«Шокирующими» новости о нападении на Волкова назвал накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, виновные ответят за свое преступление.

В интервью «Медузе» за несколько часов до нападения Волков говорил об угрозах, с которыми сталкиваются соратники Навального. «Ключевой риск сейчас — что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь», — отмечал Волков.

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