Леонид Волков, один из ближайших соратников Алексея Навального, рассказал «Медузе» об угрозе безопасности участников команды Навального. «Медуза» поговорила с Волковым днем 12 марта. Вечером на него было совершено нападение.

«Ключевой риск сейчас — что нас всех поубивают. Ну а что, это очевидная довольно вещь», — сказал «Медузе» Леонид Волков. Так он ответил на вопрос о том, какие ключевые риски он видит для команды Навального.

По словам Волкова, такой вариант выглядит вполне логичным развитием сложившейся ситуации. Он добавил, что команда Навального пересматривает протоколы безопасности. Детали он уточнить отказался.

Вечером 12 марта на Леонида Волкова напали около его дома в Вильнюсе. Как рассказала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, Волкову разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить его молотком.

После нападения Волкова доставили в больницу.

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