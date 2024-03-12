Нападение на Леонида Волкова Соратника Алексея Навального избили молотком у его дома в Вильнюсе. Материал обновляется

В Вильнюсе напали на соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что нападение произошло у дома Волкова. Ему разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Волкова молотком.

«Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая», — написала Ярмыш.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал фотографии Волкова после нападения.

Ярмыш рассказала «Медузе», что когда Волков подъехал к дому, «неизвестные люди разбили ему молотком водительское окно в машине и распылили газ в глаза». «Он стал отбиваться дверью машины и ногами. Поэтому били куда попали — по ногам», — сказала Ярмыш.

Журналист Сергей Пархоменко уточнил, что Волков живет в дачном поселке в Вильнюсе. «То есть это не случайный уличный хулиган или грабитель. Это человек, который специально туда поехал нападать на Волкова», — написал он.

Леонида Волкова доставили в больницу, сообщил «Медузе» Иван Жданов. В полиции Литвы заявили изданию Delfi, что 12 марта в Вильнюсе в 22:06 по местному времени «мужчина, гражданин России, был избит возле своего дома».

Нападение на Волкова прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновные ответят за свое преступление», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Нападение на Волкова произошло за несколько дней до выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Команда Алексея Навального призывает участвовать в акции «Полдень против Путина», которая предполагает, что те, кто планирует голосовать на президентских выборах против Владимира Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов 17 марта. Стратегию «Полдень против Путина» поддерживал Алексей Навальный. После гибели политика его соратники называли эту акцию «политическим завещанием Алексея Навального».

16 февраля ФСИН сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии в Харпе. Соратники политика заявили, что его убили. В медицинском заключении о смерти, которое выдали матери Навального, говорится, что он умер от естественных причин.

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