Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал сообщения о нападении на Леонида Волкова возле его дома Вильнюсе.

«Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление», — написал Ландсбергис в соцсети Х (ранее твиттер).

О нападении на Волкова сообщили соратники Алексея Навального Кира Ярмыш и Иван Жданов. По словам Ярмыш, нападавший распылил в глаза Волкову слезоточивый газ, после чего начал бить его молотком.

Жданов рассказал, что Волкова госпитализировали. В полиции Литвы изданию Delfi подтвердили информацию о нападении, уточнив, что оно произошло около 22:00 по местному времени (23:00 мск).

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Нападение на Леонида Волкова Соратника Алексея Навального избили молотком у его дома в Вильнюсе. Материал обновляется

Здесь — все подробности

Нападение на Леонида Волкова Соратника Алексея Навального избили молотком у его дома в Вильнюсе. Материал обновляется