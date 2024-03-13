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«Эти новости шокируют. Виновным придется ответить». Глава МИД Литвы — о нападении на Леонида Волкова

Источник: Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал сообщения о нападении на Леонида Волкова возле его дома Вильнюсе. 

«Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы работают. Виновным придется ответить за свое преступление», — написал Ландсбергис в соцсети Х (ранее твиттер). 

О нападении на Волкова сообщили соратники Алексея Навального Кира Ярмыш и Иван Жданов. По словам Ярмыш, нападавший распылил в глаза Волкову слезоточивый газ, после чего начал бить его молотком. 

Жданов рассказал, что Волкова госпитализировали. В полиции Литвы изданию Delfi подтвердили информацию о нападении, уточнив, что оно произошло около 22:00 по местному времени (23:00 мск). 

Здесь — все подробности

Нападение на Леонида Волкова Соратника Алексея Навального избили молотком у его дома в Вильнюсе. Материал обновляется

Здесь — все подробности

Нападение на Леонида Волкова Соратника Алексея Навального избили молотком у его дома в Вильнюсе. Материал обновляется