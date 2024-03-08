Латвия, Южная Корея, Швеция, Канада, Германия и Чехия присоединились к предупреждению США об угрозе терактов в РФ в ближайшие 48 часов

Власти Латвии, Канады, Южной Кореи, Швеции, Германии и Чехии присоединились к предупреждению посольства США об угрозе терактов в РФ в ближайшие два дня.

В частности, МИД Латвии, сославшись на информацию посольства США, призвал своих граждан быть осторожными и избегать массовых собраний в Москве в течение 48 часов. Ведомство также призвало латвийских граждан покинуть территорию РФ в связи с «напряженной ситуацией в области международной безопасности».

Канадские власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию и предупредили о риске террористической атаки со ссылкой на заявление посольства США в Москве.

Похожее сообщение опубликовало и посольство Южной Кореи в России. В посольстве предупредили об угрозе терактов, а также отметили, что в связи с мероприятиями, приуроченными к 8 марта, «ожидается высокая вероятность возникновения несчастных случаев» в местах скопления людей.

На сайте посольств и консульств Швеции также появилось предупреждение, согласно которому гражданам страны рекомендуется не посещать Россию из-за «ухудшения ситуации с безопасностью в регионе».

Помимо этого, посольство Чехии в РФ призвало граждан страны проявлять особую осторожность и избегать мест скопления людей «в связи с появившимися сообщениями о возможных нападениях экстремистских группировок в крупных городах РФ».

В свою очередь МИД Германии обновил рекомендации относительно поездок в РФ, призвав граждан страны избегать их.

Вечером 7 марта посольство США предупредило об угрозе терактов в Москве в ближайшие два дня. Позднее об опасности со ссылкой на посольство предупредили МИД Великобритании и консульское бюро Госдепа США. Кроме того, Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального.