Билборды в Москве, посвященные президентским выборам Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA

Движение в защиту прав избирателей «Голос» выпустило доклад, посвященный агитации и административной мобилизации во время президентской кампании 2024 года в России. Эксперты называют нынешнюю кампанию по выборам главы государства самой бессодержательной. Формальные соперники Владимира Путина стараются не привлекать к себе излишнего внимания, при этом административное давление на избирателей растет — ведь надо выполнить план по явке.

Избирателям очень мало рассказывают о выборах

По сравнению с президентскими выборами 2018 года федеральные телеканалы стали еще меньше уделять внимания информированию избирателей о выборах. «Голос» сравнил новостные эфиры Первого канала, «России 1», НТВ и Пятого канала во время двух президентских кампаний — 2018 и 2024 годов. Объем эфира, который был уделен выборам в новостных программах с конца января по начало марта, сократился в 2024 году более чем в 1,6 раза — с 1473 минут до 917,5 минут.

В докладе отмечается, что на 12-й неделе кампании (с 26 февраля по 3 марта 2024 года) о выборах говорилось менее чем в половине новостных выпусков. При этом более половины времени, уделенного выборам, посвящалось началу досрочного голосования в труднодоступных местностях, а самим кандидатам отводили несколько секунд эфирного времени.

Похожая ситуация и в региональных СМИ. По данным наблюдателей «Голоса», кампания 2024 года — самая скупая на информацию в СМИ за все время наблюдений. В частных беседах журналисты независимых изданий говорят, что «выборы не являются выборами», «освещать нечего, анализировать шансы зарегистрированных кандидатов бессмысленно».

По оценке «Голоса», предвыборные дебаты «призваны лишь имитировать дискуссию». В них отказался участвовать действующий президент, остальные кандидаты участвовали не всегда, а последние выпуски с дебатами пришлись на 7 марта — за 10 дней до выборов. Ситуация в регионах была еще хуже, пишет «Голос»: например, были случаи, когда на дебаты приходил только один участник, в каких-то регионах некоторые кандидаты не направляли своих представителей для дебатов. В качестве одного из примеров наблюдатели приводят дебаты в Омской области, где доверенные лица, собравшиеся в телестудии, зачитывали заранее заготовленные тексты, а темы для дебатов «подбирались максимально неконфликтные, не затрагивающие действительно значимые для страны и региона проблемы».

Кандидаты в президенты только имитируют кампанию

Согласно оценке «Голоса», кандидаты тоже старались «сушить» кампанию. Самые «яркие» события президентской кампании были связаны с политиками, кто не был зарегистрирован или вообще не участвовал в выборах. Речь идет о сборе подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина, а также о гибели Алексея Навального. Наблюдатели обращают внимание, что смерть политика в колонии «практически не нашла отражения в официальных кампаниях кандидатов в президенты».

Наблюдатели пришли к выводу, что кандидаты старались «не привлекать к себе излишнего внимания». «Голос» предполагает, что они помнят «судьбу Павла Грудинина», который, «даже будучи изначально согласованным [кандидатом], в итоге получил такое количество проблем, созданных государством, что до сих пор не может до конца их решить».

Менее заметна, чем раньше, и кампания Владимира Путина. В некоторых областях открываются «Штабы общественной поддержки» регионов, которые формально не имеют отношения к Путину, но так или иначе связаны с властями (некоторые СМИ прямо называют их «штабами общественной поддержки Владимира Путина). При этом во многих регионах официальная избирательная кампания Путина почти незаметна, а ставка «явно делается на административный привод только тех избирателей, в чьем выражении лояльности власти уверены».

Какие технологии будут применять на выборах

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Какие технологии будут применять на выборах

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В телевизоре — только Путин

В докладе «Голоса» отмечается, что СМИ «освещают не столько кампанию кандидата Владимира Путина, сколько работу действующего президента». По итогам мониторинга новостных эфиров центральных телеканалов «Голос» пришел к выводу, что деятельности Путина-президента было посвящено в 5-10 раз больше эфирного времени, чем деятельности всех кандидатов вместе взятых, «включая и Путина-кандидата». Наблюдатели считают, что штаб Путина, федеральные телеканалы, региональные СМИ и органы власти «пытались подменить избирательную кампанию» освещением работы Путина в качестве главы государства.

В эфире шести федеральных телеканалов (Первый, «Россия 1», НТВ, ОТР, Пятый канал и ТВЦ) Путин в качестве кандидата упоминался гораздо чаще своих соперников. Так, у Путина (как кандидата) было 3560 упоминаний, у Николая Харитонова — 1124, у Леонида Слуцкого — 1041, Владислава Даванкова — 965. При этом если добавить упоминания Путина как президента, то разница станет значительно большей — 21865 у Путина против 3130 упоминаний трех других участников выборов.

Кроме того, повсеместно встречается агитация за Путина на официальных сайтах бюджетных организаций, государственных и муниципальных органов, в агитации задействованы государственные и муниципальные служащие. «Карта нарушений» движения «Голос» на момент публикации материала содержит 138 сообщений о незаконной агитации.

Выборы — это мобилизация

Избирательная кампания снова имеет «ярко выраженный административно-мобилизационный характер», при этом «заметно выросли ее масштабы», а сами «мобилизационные мероприятия» стали «более откровенными и прямолинейными», пишет «Голос». Если во время президентской кампании 2018 года был распространен различный «креатив» (конкурсы селфи, опросы о благоустройстве, школьные мероприятия в день голосования), то в нынешнем году «превалирует прямой административный нажим и откровенный подкуп избирателей», а стимулирующие явку «сопутствующие мероприятия» приобрели «более системный характер».

В докладе отмечается, что если задача властей — действительно обеспечить явку около 80%, то «выполнение этой задачи потребует напряжения сил практически всего административного аппарата, чтобы мобилизовать почти весь конформистский и лояльный политическому режиму электорат».

Как будут обеспечивать явку на выборах

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ

Как будут обеспечивать явку на выборах

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ

Согласно полученным «Голосом» сообщениям, от избирателей требуют либо голосования в присутствии контролирующих лиц, либо документального подтверждения своего голосования (фотографий, скриншотов и т. д.). «Голос» также сообщал, что «Единая Россия» создала и распространяет сервис «Гео-СМС», помогающий контролировать явку избирателей на выборах. На предприятиях — как государственных холдингов, так и частных, — проводится «корпоративная мобилизация». Например, сотрудникам казанского предприятия «Нэфис Косметикс» на встрече с агитатором во время рабочего перерыва не просто рекомендовали проголосовать 15-16 марта, но и призывали голосовать за Путина.

«Голос» также фиксирует многочисленные сообщения о принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), особенно много данных об этом поступает из Москвы. Давление, по информации наблюдателей, оказывают на работников ГБУ «Жилищник», Москомспорта, правительства Москвы, МФЦ. Согласно подсчетам «Голоса», итоговая численность избирателей, которые воспользуются ДЭГом, будет около 10 миллионов.

В докладе говорится, что кампания 2024 года — «самая бессодержательная за все время проведения выборов президента России». Кандидаты «даже не пытаются имитировать реальное желание участвовать в выборах и бороться за голоса избирателей».

«Президентская избирательная кампания 2024 года характеризуется откровенной «сушкой» информационного поля со стороны главных телевещателей даже в условиях максимально урезанного числа кандидатов. <…> По сути, делается все, чтобы граждане не заметили сам факт проведения выборов. Основная ставка — явно на административный привод подконтрольных избирателей, в чьей лояльности власти, по-видимому, уверены. Избирательная кампания вновь имеет ярко выраженный административно-мобилизационный характер», — приходит к выводу «Голос».