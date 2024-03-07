Движение «Голос» сообщило, что «Единая Россия» создала сервис для контроля явки зависимых от властей избирателей

Партия «Единая Россия» создала и распространяет сервис «Гео-СМС», помогающий контролировать явку избирателей на выборах. Об этом сообщило движение в защиту прав избирателей «Голос» со ссылкой на промоматериалы сервиса, которые оказались в распоряжении активистов.

«Голос» опубликовало видео «Единой России», которое, как утверждается, распространяется среди «членов партии определенного уровня — партфункционеров и депутатов» и в котором описывается принцип работы сервиса. Как ролик оказался в распоряжении движения, «Голос» не уточняет.

Презентацию с кратким описанием принципа работы сервиса «Гео-СМС» в конце февраля также опубликовали на сайте Наримановской районной больницы Астраханской области в разделе «Выборы 2024». «Голос» считает это признаком того, что к распространению приложения подключились и бюджетные учреждения.

В проморолике «Единой России» сервис называют «одним из инструментов подтверждения явки» избирателей на участки голосования. «„Гео-СМС“ — это сообщение, содержащее текст и уникальную ссылку, при переходе по которой избиратель попадает на сайт подтверждения явки: go.er.ru. Ссылка активна в течение всего периода голосования», — говорится в ролике. Сейчас, как убедилась «Медуза», сайт не открывается.

В видео пользователям предлагается прийти проголосовать на избирательный участок, а затем перейти по ссылке из СМС-сообщения на сайт подтверждения явки. При этом у пользователя должна быть включена геолокация, а ссылка не будет работать за пределами участка для голосования.

Скачать «Гео-СМС» можно только по индивидуальной ссылке, если номер телефона пользователя заранее внесли в базу данных партийной информационной системы «Мобилизация», пишет «Голос».

В ролике описывается еще один «дополнительный механизм цифрового подтверждения явки» — через QR-код, который можно будет отсканировать на избирательном участке. После сканирования избирателя направят на сайт запроса «Гео-СМС».

«Партийцы в разных регионах говорят, что эту систему уже пробовали применять на сентябрьских выборах. Однако внедрялась система не везде успешно. В некоторых регионах ее саботировали сами единороссы», — заявляет «Голос».

Движение считает, что сервис разработан для контроля явки зависимых от властей избирателей: бюджетников, сотрудников госкорпораций и крупных компаний, лояльных власти, а также их родственников и друзей. «Голос» отмечает, что это приложение напрямую нарушает принципы тайны голосования и свободы волеизъявления и может считаться воспрепятствованием осуществлению избирательных прав (статья 141 УК).

15-17 марта в России и на аннексированных РФ территориях Украины пройдут выборы президента страны.

Как сообщала «Медуза», по замыслу Кремля явка на голосование должна быть крайне высокой — 70–80%, а обеспечивать ее будут за счет мобилизации зависимого от власти электората. В частности, от единороссов и сторонников партии требуют привести на участки 10 человек, бюджетники должны привести трех человек.

По словам источников «Медузы», власти намерены контролировать явку с помощью электронного голосования, а там где оно не предусмотрено с помощью QR-кодов, которые будут проверять на участках голосования.

Как власти собираются обеспечить явку на выборы президента

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ

Как власти собираются обеспечить явку на выборы президента

Россияне совсем не интересуются выборами. Как же обеспечить явку 70–80%? Элементарно: пригнать на участки партийцев, бюджетников и сотрудников лояльного бизнеса (а также их родных и друзей). И проконтролировать их с помощью ДЭГ