Лидеры КНДР, Узбекистана, Таджикистана, Никарагуа и Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием

Главы ряда стран поздравили Владимира Путина с переизбранием на пятый срок на посту президента России.

Так, лидер Ким Чен Ын отправил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, сообщило северокорейское информагентство ЦТАК. Телеграму передаст в российский МИД посол КНДР в РФ Син Хон Чхор, говорится в сообщении. Текст поздравления не приводится.

«С убедительной победой» поздравил Путина и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. «В послании главы нашего государства отмечается, что высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования еще раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

В поздравительной телеграмме, отправленной Путину президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, говорится, что результаты голосования являются «еще одним ярким подтверждением высокого политического авторитета и широкой поддержки российским обществом государственного курса на обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны и укрепление ее международных позиций».

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега также направил поздравление Путину, назвав его «дорогим товарищем, братом и переизбранным президентом» и заявив, что расценивает его победу на выборах «как вклад в необходимую стабильность для человечества».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал поздравительный пост в соцсети X, в частности написав: «Обнимаем весь российский народ и партию „Единая Россия!“».

15-17 марта в России прошло голосование на выборах президента. По данным ЦИК на 09:00 мск 18 марта, после обработки 99,71% протоколов Путин набирает 87,31% голосов.

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