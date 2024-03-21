Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова огласила окончательные результаты выборов президента РФ.

По ее словам, итоговая явка стала рекордной за всю историю современной России и составила 77,49%. В общей сложности в выборах приняли участие 87 миллионов 576 тысяч 75 избирателей.

Владимир Путин набрал на выборах 87,28% голосов. По данным ЦИК, за него проголосовали больше 76 миллионов россиян.

Представитель КПРФ Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков из партии «Новые люди» — 3,85%, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20%.

Памфилова также сообщила, что за три дня голосования по всей России была зафиксирована 41 попытка порчи бюллетеней зеленкой. Глава ЦИК уточнила, что всего зеленкой были залиты 30 урн для голосования с бюллетенями в 26 регионах. При этом большинство бюллетеней удалось сохранить, и они были учтены при подсчете голосов — только 36 бюллетеней не удалось учесть, утверждает Памфилова,

Независимые электоральные аналитики, изучившие данные с избирательных участков, пришли к выводу, что около 22 миллионов голосов на выборах президента были сфальсифицированы в пользу Владимира Путина.

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