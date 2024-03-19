Электоральный аналитик Иван Шукшин: 22 миллиона голосов, полученных Путиным на выборах президента РФ, сфальсифицировали

Около 22 миллионов голосов, которые в ходе выборов президента РФ получил Владимир Путин, были сфальсифицированы. К такому выводу пришел электоральный аналитик Иван Шукшин, проанализировав данные ЦИК России методом Кислинга-Шпилькина, который основан на сопоставлении результатов голосования на участках с разной явкой.

В своей статье, которая также вышла на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос», Шукшин заявляет, что число аномальных голосов за Путина при голосовании бумажными бюллетенями составило порядка 22 миллионов. «Голос» отмечает, что «это самый масштабный вброс на федеральных выборах в истории России».

В своем анализе Шукшин не учитывал данные электронного голосования и результаты выборов на аннексированных РФ территориях Украины.

Шукшин считает, что члены избирательных комиссий «рисовали» явку и результаты Путина с калькулятором, а также с помощью фальсификаций занижали результаты Владислава Даванкова (кандидата от партии «Новые люди»). По мнению аналитика, на самом деле Даванков мог получить 11% голосов.

К похожим выводам о результатах Путина на выборах пришли журналисты «Важных историй», которые тоже проанализировали данные ЦИК по методу Шпилькина. По подсчетам журналистов, Путину могли приписать как минимум 21,9 миллиона голосов.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Комментарий отдела «Разбор»

Метод позволяет оценить количество «вброшенных» голосов, при голосовании, если количество фальсификаций такого типа сильно превышает иные виды нарушений и есть значительное число участков, где голоса считаются честно. Он основан на том, что вбросы одновременно повышают и процент лидирующего кандидата, и явку — в отличие, например, от прямой фальсификации протоколов или «перекладывании» голосов одного кандидата другому. Такие виды фальсификаций метод оценить не может.

Вкратце, при анализе Кислинга-Шпилькина строится распределение участков по явке, в котором выделяется центральный кластер участков с нормальным (гауссовым) распределением значения явки — предполагается, что именно на таких участках вбросов нет и проценты кандидатов являются честными. Основываясь на этих значениях, а также принимая, что вбросы за других кандидатов не производятся, можно вычислить ожидаемое число честных голосов за кандидата-лидера на всех участках. Разница между реальным и ожидаемым количеством голосов за лидирующего кандидата и является количеством аномальных голосов. Статистический анализ не может выяснить причину появления таких аномальных голосов, а только оценить их количество. Но наблюдение за самой процедурой голосования многократно показывало, что появление таких аномальных голосов связано именно со вбросами на участках. Подробнее о том, как это можно проверить, можно прочитать здесь.

Выборы президента России прошли 15-17 марта. По данным ЦИК РФ, Владимир Путин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, получил 87,28% голосов избирателей. Второе место занял Николай Харитонов из КПРФ (4,31%), третье Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,85%), четвертое и последнее — Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,2%).

Представители российской оппозиции перед выборами призывали страны Запада не признавать результаты голосования. Однако в заявлениях Евросоюза и стран, входящих в блок, об этом не говорится. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что голосование в России «проходило в условиях жестких ограничений», а к выборам не допустили многих кандидатов, в том числе выступающих против войны.

Что стоит за выборными аномалиями

Владимир Путин украл выборы 2018 года. Их итоги должны отменить — даже по российским законам К такому выводу пришли независимые наблюдатели (они использовали нейросеть, видео с двух тысяч участков и метод Шпилькина)

Что стоит за выборными аномалиями

Владимир Путин украл выборы 2018 года. Их итоги должны отменить — даже по российским законам К такому выводу пришли независимые наблюдатели (они использовали нейросеть, видео с двух тысяч участков и метод Шпилькина)