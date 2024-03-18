«Голос»: в России еще никогда не было избирательной кампании, настолько не соответствовавшей конституционным стандартам

Выборы президента РФ 2024 года продемонстрировали «антистандарт проведения избирательных кампаний», заявило общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос».

«Никогда еще мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам, — говорится в заявлении движения по итогам голосования, завершившегося 17 марта. — Кампания проходила в ситуации, когда по сути не действовали основополагающие статьи Конституции России, гарантирующие политические права и свободы, а сама Конституция была изменена, чтобы обойти ограничение на занятие должности президента более двух сроков. Базовый конституционный защитный механизм против присвоения власти был демонтирован».

«Голос» назвал лейтмотивом выборов-2024 «имитацию» во всех аспектах: от имитации законности, открытости и гласности до имитации выбора, наблюдения и независимости избирательных комиссий. «Имитацией не стало лишь насилие над народом как носителем суверенитета. Мы столкнулись с тем, что с помощью применения силы, либо под угрозой ее применения фактически нарушен пункт 4 статьи 3 Конституции России, который гласит, что „никто не может присваивать власть в Российской Федерации“», — заявляет организация.

Движение отмечает, что в ходе выборов весь государственный аппарат включился в пропаганду, принуждение и контроль над избирателями, а в стране возникла военная цензура, внедренная с помощью страха и силы.

Апофеозом стал последний день голосования, когда в некоторых регионах представители силовых ведомств контролировали волеизъявление избирателей, наказывали за «неправильные» надписи в бюллетене или «неправильное» время прихода на избирательный участок для голосования и даже требовали раскрыть тайну голосования. Ничего подобного в таких масштабах раньше не происходило на выборах в России.

Кроме того, отмечает «Голос», организаторы выборов сделали все, чтобы ограничить возможности общества наблюдать за ходом голосования: закрыли доступ к видеотрансляциям с избирательных участков и не допустили туда независимых наблюдателей.

«Все это сделало невозможным формирование и выражение свободной воли избирателей, установление достоверных результатов волеизъявления. Нынешние выборы не смогли выполнить свою главную функцию — дать представление о реальных настроениях граждан, и не позволили им самостоятельно, свободно принять решения о будущем своей страны», — заключили в «Голосе».

По данным Центризбиркома РФ, Владимир Путин, баллотирующийся на пятый срок, получил рекордные 87,29% избирателей по итогам обработки почти 100% протоколов избирательных комиссий на выборах президента РФ. ЦИК также отчитался о рекордной в истории современной России явке. По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, на участки пришли более 87,1 миллиона россиян, то есть 77,44% избирателей.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

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