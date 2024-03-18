Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной в истории современной России, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, на участки пришли более 87,1 миллиона россиян, то есть 77,44% избирателей.

Памфилова заявила, что рекордную явку обеспечили трехдневное голосование, система «Мобильный избиратель» и информирование избирателей.

ЦИК России после завершения трехдневного голосования больше 12 часов не сообщал об итоговой явке избирателей на выборах.

Ранее самую высокую явку на выборах президента зафиксировали в 1991 году, когда выбирали президента РСФСР — 74,66%. О предыдущей рекордной явке в XXI веке ЦИК сообщил в 2008 году, тогда она составила 69,81%.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Центризбирком России планирует объявить окончательные результаты выборов президента РФ на заседании 21 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий Владимир Путин получил больше 87% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов.

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