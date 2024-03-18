ЦИК: обработано 99,75% протоколов, Путин получил 87,29% голосов

Владимир Путин получил больше 87% голосов на выборах президента РФ, сообщает Центральная избирательная комиссия России после обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий.

Согласно предварительным данным ЦИК, за Путина проголосовали 87,29% избирателей.

На втором месте Николай Харитонов, участвовавший в выборах от КПРФ, у него 4,30% голосов. Следом идет Вячеслав Даванков («Новые люди»), за которого, по данным ЦИК, проголосовали 3,84%. На последнем месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,21%.

ЦИК до сих пор не опубликовал данные по явке на выборах по всей России, сообщая этот показатель лишь по отдельным регионам.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Выборы президента РФ в 2024 году проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В последний день голосования в регионах России и зарубежом прошла акция «Полдень против Путина», участники которой собрались возле избирательных участков к 12:00 по местному времени. В некоторых городах за рубежом, в том числе в Берлине и Белграде, где возникли длинные очереди на участки, часть собравшихся россиян не успела проголосовать.

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