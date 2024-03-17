Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, к 22:05 по московскому времени обработано 40% протоколов. Действующий президент России Владимир Путин набирает . У кандидата от КПРФ Николая Харитонова — 4,11%, у Владислава Даванкова, представляющего партию «Новые люди», — 3,92%, у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,06%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка по состоянию на 18:00 составила 74,22%. «Медуза» ранее сообщала, что Кремль хочет увидеть явку на президентских выборах порядка 70-80%.

Тысячи людей на акции «Полдень против Путина»

В последний день выборов прошла акция . Первые акции состоялись на Дальнем Востоке, затем — в Сибири и на Урале. Например, в Новосибирске очереди сформировались на участках в Академгородке, в том числе у Новосибирского государственного университета. Также они были на избирательных участках в Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Томске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Акция прошла и за рубежом: россияне выстраивались в очереди в Вильнюсе, Риге, Ереване, Тбилиси, Белграде, Подгорице, Париже, Брюсселе, Барселоне, Лондоне, Лиссабоне, Бишкеке, Астане, Тель-Авиве, Гааге и других городах по всему миру.

Одна из самых массовых акций прошла в Берлине. Очередь у посольства собралась еще до полудня. В районе 12 часов к посольству пришла вдова Алексея Навального Юлия. Ее встретили аплодисментами. Один из очевидцев рассказал «Медузе», что услышал разговор сотрудников российского посольства. Между ними состоялся такой диалог:

— Видел, что Навальная в очереди?

— Мы ее будем пускать?

— А что делать, мы же не можем ее не пустить.

Навальная несколько часов простояла в очереди к посольству и проголосовала в районе 18:15 по берлинскому времени, сообщил корреспондент «Медузы».

Полдень против Путина Meduza

Рассылка и угрозы

16 марта — за день до акции «Полдень против Путина» — читатели «Медузы» из Москвы рассказали, что стали получать в мессенджерах Telegram и Signal сообщения от ботов, в которых их обвиняли в поддержке «экстремистских идей» и требовали проголосовать «без очередей». О подобных сообщениях также рассказали читатели издания «Агентство». Все они регистрировались в проектах ФБК, а некоторые были в базе сторонников организации, утекшей в 2021 году.

Журналист Андрей Захаров отметил два фактора, которые объединяют тех, кто получил рассылку:

человек имеет московскую прописку или открепился от своего участка для голосования;

симпатизирует Навальному или ФБК.

Согласно его анализу, в рассылку попали люди, которые регистрировались в проектах ФБК или ходили на акции в память о Навальном, поэтому их могли вычислить по камерам наблюдения.

14 марта прокуратура Москвы выпустила предостережение из-за того, что в интернете призывают приходить на городские избирательные участки в 12:00 17 марта «для участия в… несогласованных массовых публичных мероприятиях… с целью нарушения избирательного законодательства». Ведомство пригрозило сроками до пяти лет тем, кто попытается «воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав».

Поджоги, взрывы и зеленка

В течение трех дней на избирательных участках в России в урны выливали зеленку, чернила и краску, а также совершали поджоги. По подсчетам «Новой газеты Европа», только к утру 16 марта было возбуждено как минимум 15 уголовных дел о «воспрепятствовании работе избирательных комиссий» (статья 141 УК РФ). По данным СМИ, задержанные заявляли, что стали жертвами мошенников.

Например, в Екатеринбурге при попытке вылить зеленку полиция задержала преподавателя Уральского федерального университета, доктора химических наук Эмилию Носову. По информации РИА Новости, Носова перечислила мошенникам 15 миллионов рублей, а они в качестве условия для возврата денег потребовали, чтобы она залила зеленкой избирательную урну на участке. На Носову не стали заводить уголовное дело, а составили протокол о мелком хулиганстве.

При этом в Москве в СИЗО отправили 20-летнюю Алину Невмянову, которая вылила зеленую краску в урну для бюллетеней на Алтуфьевском шоссе, а в Петербурге арестовали Александру Карасеву, которая 15 марта бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположен избирательный участок.

Зеленку (или чернила) выливали или пытались вылить на участках в Москве, Симферополе, Волгоградской и Новосибирской областях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. На участке в московском районе Марьино пожилая избирательница залила в кабинку для голосования горючую жидкость, подожгла ее и начала снимать происходящее.

Инциденты на избирательных участках в России Meduza

17 марта в здании избирательного участка в Перми произошел взрыв. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, в туалете ДК имени Солдатова посетительница подожгла петарду, в результате женщина получила травму руки. По данным Baza, взрыв устроила 64-летняя Елена. Очевидцы утверждают, что перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону. Телеграм-канал пишет, что ей оторвало руку.

«Выборы» на оккупированных территориях

Голосование на выборах президента РФ также проходило на территории оккупированных украинских регионов: в аннексированных частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Оно началось до 15 марта — как досрочное. Люди могли голосовать по любым документам, в том числе по украинским паспортам. Голосование проводились в том числе в присутствии военных.

Согласно заявлениям местных «избирательных комиссий», в самопровозглашенной ЛНР явка составила 87,12%, в самопровозглашенной ДНР — более 88%, в оккупированной части Запорожской области — 85,02%, в оккупированной части Херсонской области — 83,87%.

Как проходило голосование на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Украины проводят «выборы» президента РФ Люди голосуют в присутствии военных и на фоне надписей о вечном единстве России и Донбасса. Посмотрите, как это происходит

Как проходило голосование на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Украины проводят «выборы» президента РФ Люди голосуют в присутствии военных и на фоне надписей о вечном единстве России и Донбасса. Посмотрите, как это происходит

Надписи на бюллетенях

На нынешних выборах россияне массово портили бюллетени. Это была одна из стратегий, к которой призывала часть оппозиции (в том числе сторонники Алексея Навального), — портить бюллетени или голосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина.

На бюллетенях писали антивоенные и антипутинские лозунги, имена Алексея и Юлии Навальных, призывали «не сдаваться» и так далее. Посмотреть фотографии испорченных бюллетеней можно здесь.

За надписи на бюллетенях были задержания — в частности, в Москве и Московской области. Жителя Подмосковья увезли в полицию после того, как он написал «бойкот» в книге списка избирателей и попытался унести полученный бюллетень. Читатели «Медузы» 16 марта сообщали, что на избирательных участках не разрешают сворачивать бюллетени, а рядом с урнами «стоят надсмотрщики». В свою очередь один из членов УИК рассказал, что возле дежурят члены комиссий, которые просят не сворачивать бюллетени, чтобы их могло принять сканирующее устройство. По его словам, указаний следить за бюллетенями и обращать внимание на испорченные избирательная комиссия не получала.

Как россияне портили бюллетени

«Нет войне! Нет Путину!» Что пишут россияне на бюллетенях для голосования

Как россияне портили бюллетени

«Нет войне! Нет Путину!» Что пишут россияне на бюллетенях для голосования

Задержания

По подсчетам «ОВД-Инфо», только в последний день выборов в 20 российских городах задержали 80 человек (данные на 19:30 по московскому времени). Например, в Казани полиция задержала местного жителя Александра Ширшова, который пришел на избирательный участок в полдень 17 марта. Вместе с ним в автозаке находились еще более 20 человек. Вскоре их отпустили без протоколов.

Также о задержанных сообщалось в Петербурге, Волгограде, Челябинске, Рязани, Петрозаводске, Уфе, Балаково, Барнауле, Костроме, Новокуйбышевске, Череповце, Серпухове, Коломне, Кирове и Иркутске.

Обстрелы Белгорода

В течение трех дней выборов (и за несколько дней до голосования) Белгородская область регулярно подвергалась обстрелам и атакам дронов. 15 марта в Белгороде четыре раза объявляли ракетную опасность, голосование из-за этого прерывалось. При этом местный избирком отчитывался, что явка избирателей в области в первый день голосования превысила 50%.

17 марта Белгород также находился под обстрелами. Утром в результате удара был поврежден частный жилой дом, погибла 16-летняя девушка, ее отца госпитализировали с ранениями. Днем губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела погиб еще один человек, 11 получили ранения.

Реакция российских властей на «Полдень против Путина»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале выразила мнение, что россияне за рубежом пришли на участки не из-за акции «Полдень против Путина», а чтобы «отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия». Свою версию она объяснила тем, что очереди у российских представительств за рубежом образовывались во все три дня голосования.

«Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах Президента России, принимали участие в акции „полдень“, так они бы после полудня все и разошлись. Но нет. Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня. Они не разошлись и в воскресенье после 13:00. Не расходились и не расходятся до позднего вечера. <…> За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем», — написала Захарова.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

«Медуза»