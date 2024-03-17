В Новосибирске люди выстроились на избирательных участках в «Полдень против Путина». Мэрия объяснила очереди мерами безопасности

На нескольких избирательных участках Новосибирска в 12:00 17 марта по местному времени появились очереди. В воскресенье проходит последний, основной день выборов президента РФ.

Как пишут местные СМИ, в частности скопление избирателей наблюдалось на участках в корпусе Новосибирского государственного университета, на УИК 201 и Академгородке.

О нарушениях общественного порядка или задержаниях не сообщалось.

В мэрии Новосибирска возникшие очереди объяснили мерами безопасности.

«По сообщению Новосибирского облизбиркома, в связи с тем, что во время проведения трехдневного голосования на выборах президента Российской Федерации в разных регионах предприняты попытки провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий, в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках. Поэтому сегодня в некоторых помещениях для голосования наблюдалось скопление избирателей. Голосование проходит в штатном режиме, каждому избирателю предоставляют возможность сделать свой выбор», — говорится в сообщении мэрии.

Соратники Алексея Навального и присоединившиеся к ним политики и общественные деятели назначили на 17 марта проведение акции «Полдень против Путина». Участников акции, выступающих против Владимира Путина, призывают приходить на избирательные участки в одно и то же время.

Очереди на избирательных участках в полдень 17 марта, помимо Новосибирска, наблюдались в Томске, Екатеринбурге, Перми и других городах России.

По данным ЦИК, явка на выборах президента РФ к утру воскресенья достигла 61,37%.

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