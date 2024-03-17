Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»
В России продолжаются выборы президента. 17 марта — последний день трехдневного голосования. На этот же день запланирована акция оппозиции «Полдень против Путина». Ее участников призывают приходить на избирательные участки ровно в полдень по местному времени (ставить ли голос за кого-то из альтернативных кандидатов или портить бюллетень, значения не имеет). Прокуратура Москвы трижды объявляла эту акцию и призывы к участию в ней незаконными.
«Медуза» следит за событиями на избирательных участках в прямом эфире.
Главные новости дня:
- Явка на выборах с учетом ДЭГ превысила 60%
- В полдень по местному времени очереди выстроились на избирательных участках в восточных регионах России — в частности, в Екатеринбурге и Новосибирске
- В мэрии Новосибирска очереди объяснили мерами безопасности
- В Барнауле местная жительница пыталась порвать книгу избирателей
Очереди на участках в Тольятти и Челябинске
Российские власти проводят выборы и на оккупированных территориях Украины
В самопровозглашенной ДНР предварительная явка достигла 87,98% избирателей, утверждают в местном избиркоме (ранее некоторые жители Свердловской области обнаружили, что их прикрепили к участкам в ДНР и других оккупированных регионах).
В оккупированной Запорожской области на участок одновременно пришли «губернатор» Евгений Балицкий и певица Юлия Чичерина. Пророссийские власти региона также сообщили, что ВСУ атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская, пострадавших нет. Пожар на участке был потушен.
До полудня в Москве еще больше получаса, но возле некоторых избирательных участков уже видно усиление.
Корреспондент Orda.kz оценил очередь к консульству РФ в Алматы в три тысячи человек — цепочка из желающих проголосовать растянулась на полтора километра.
Государственные информагентства охотно сообщают об очередях на избирательных участках — но только за рубежом
РИА Новости и ТАСС выпустили несколько публикаций об очередях на избирательных участках за границей России: в Будапеште, Минске, Алматы (там собрались «сотни россиян», пишет РИА Новости), Токио, Сеуле и других городах мира. При этом «Медузе» не удалось найти ни одного упоминания очередей на участках в России — например, в Екатеринбурге или в Новосибирске — в телеграм-каналах госагентств.
Пермь
Жительница Барнаула попыталась порвать книгу избирателей на участке
Об этом сообщает Amic.ru со ссылкой на Центр общественного наблюдения за выборами.
Утром 17 марта жительница Барнаула на избирательном участке № 162 пыталась руками порвать «документы, связанные с реализацией прав граждан», а также посмотреть данные других избирателей.
Порвать книгу избирателей ей не удалось. Сотрудники полиции «уже работают на месте» и оценят, нарушила ли женщина закон, отметили в Центре общественного наблюдения.
Челябинск
Певец Шаман пришел на выборы в куртке с нашивкой в форме буквы Z и майке с надписью «Я русский». Перед тем, как опустить бюллетень в урну, он трижды перекрестился.
Явка на выборах — свыше 60%
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что явка по стране с учетом электронного голосования составляет 61,37%. Она также заявила, что за сутки было зафиксировано 12,6 тысячи «опасных воздействий на сайт ЦИК» и четыре DDoS-атаки.
Памфилова заявила: «выборы должны пройти максимально чисто и корректно, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения в их проведении».
Екатеринбург и Стерлитамак. Очереди на избирательных участках
Мэрия Новосибирска: очереди на участках — это не протесты, а усиленные меры безопасности
В мэрии Новосибирска решили объяснить скопление людей на участках в полдень: «в связи с тем, что во время [выборов] в разных регионах предприняты попытки провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий, в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках». Именно поэтому, утверждает мэрия, «в некоторых помещениях для голосования наблюдалось скопление избирателей».
Издание SibirPost отмечает, что на улице перед ректорским корпусом Новосибирского госуниверситета, где расположен избирательный участок, в полдень образовалась очередь.
Новосибирск
В Новосибирске «Полдень против Путина» уже прошел — вот как это выглядело.
Здравствуйте. В Москве 10:26, до начала акции «Полдень против Путина» еще полтора часа.
Так как участники акции просто собираются прийти в полдень на участки и проголосовать, то наблюдателей учат вычислять их по косвенным признакам — пацифистской символике и «нервному поведению при виде сотрудников полиции».