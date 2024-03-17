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Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

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В России продолжаются выборы президента. 17 марта — последний день трехдневного голосования. На этот же день запланирована акция оппозиции «Полдень против Путина». Ее участников призывают приходить на избирательные участки ровно в полдень по местному времени (ставить ли голос за кого-то из альтернативных кандидатов или портить бюллетень, значения не имеет). Прокуратура Москвы трижды объявляла эту акцию и призывы к участию в ней незаконными.

«Медуза» следит за событиями на избирательных участках в прямом эфире.