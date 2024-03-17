Турчак случайно поучаствовал в акции «Полдень против Путина» (но проголосовал за Путина)

Секретарь генсовета партии «Единой России», сенатор Андрей Турчак заявил, что проголосовал на выборах президента РФ в полдень 17 марта. На это обратило внимание «Агентство».

«В полдень за нашего Президента Владимира Владимировича Путина! За Россию!» — отчитался он в своем телеграм-канале. Вскоре пост отредактировали, убрав из него упоминания полудня, которое отсылает к протестной акции «Полдень против Путина».

Теперь сообщение в телеграме Турчака выглядит так: «Проголосовал за нашего Президента Владимира Владимировича Путина! За Россию! За будущее нашей страны, за независимую и сильную Россию».

Однако оригинальное сообщение сохранилось, например, в репосте у пропагандиста Владимира Соловьева.

17 марта по призыву оппозиции в российских городах и по всему миру прошла протестная акция «Полдень против Путина», приуроченная в выборам президента РФ. Граждан призывали прийти на избирательные участки к 12:00 воскресенья по местному времени и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень. В полдень к участкам выстроились очереди россиян в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми, а также российским посольствам и консульствам в Астане, Алматы, Ереване, Бишкеке, Берлине, Лондоне, Лиссабоне, Мадриде, Риге, Вильнюсе, Таллине, Лимассоле и других городах.

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«Полдень против Путина» Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»