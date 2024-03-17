ЦИК: Путин набирает почти 88% голосов после обработки 24,4% протоколов

Обновление. По данным ЦИК, после обработки 50% протоколов Путин набирает 87,34% голосов.

Действующий президент России Владимир Путина набирает 87,97% голосов на президентских выборах после обработки 24,4% протоколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на первые данные ЦИК.

Представитель КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди» — 3,73%, Леонид Слуцкий из ЛДПР — 2,96%.

По результатам онлайн-голосования в Москве Путин, как утверждается, набирает 89,1% голосов.

Незадолго до первых данных ЦИК опубликовал результаты опроса на выходе с избирательных участков. Согласно данным экзитпола государственного центра, Путин набирает 87% голосов, Харитонов — 4,6%, Даванков — 4,2%, Слуцкий — 3%.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

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