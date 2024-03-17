Экзит-пол ВЦИОМ: Путин набирает 87% голосов на выборах президента РФ

Владимир Путин, баллотирующийся на пятый срок, набирает 87% голосов на выборах президента РФ. Об этом пишет со ссылкой на результаты опроса на выходе с избирательных участков.

Второе место, по данным соцслужбы, с результатом 4,6% голосов занимает представитель КПРФ Николай Харитонов.

На третьем месте — Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди» (4,2%).

Леонид Слуцкий из ЛДПР набирает 3,0%.

Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на 1400 избирательных участках в 69 субъектах РФ. Всего были опрошены 466 324 человека. 60,4% респондентов ответили на вопросы социологов, 39,6% отказались от ответа.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Как проходило голосование

«Полдень против Путина» Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Вот как это было

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«Полдень против Путина» Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Вот как это было