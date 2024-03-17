«Полдень против Путина» Что происходит на избирательных участках в регионах России. Фото и видео. Материал обновляется

17 марта — последний день голосования на выборах президента России. В стране проходит акция «Полдень против Путина» — ее участники приходят на избирательные участки в 12:00. Эту акцию перед смертью поддержал лидер российской оппозиции Алексей Навальный, убитый в колонии. Его вдова Юлия Навальная тоже призвала к участию в акции. «Медуза» публикует фото и видео с участков для голосования в России.

Новосибирск

Читатель «Медузы»

Читатель «Медузы»

Читатель «Медузы»

Екатеринбург

Полдень против Путина

Полдень против Путина

Читатель «Медузы»

Стерлитамак

Читатель «Медузы»

Пермь

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Тольятти

Читатель «Медузы»

Челябинск

Читатель «Медузы»