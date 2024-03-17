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«Полдень против Путина» Что происходит на избирательных участках в регионах России. Фото и видео. Материал обновляется

Источник: Meduza

17 марта — последний день голосования на выборах президента России. В стране проходит акция «Полдень против Путина» — ее участники приходят на избирательные участки в 12:00. Эту акцию перед смертью поддержал лидер российской оппозиции Алексей Навальный, убитый в колонии. Его вдова Юлия Навальная тоже призвала к участию в акции. «Медуза» публикует фото и видео с участков для голосования в России.

Новосибирск

Читатель «Медузы»
Читатель «Медузы»
Читатель «Медузы»

Екатеринбург

Полдень против Путина
Полдень против Путина
Читатель «Медузы»

Стерлитамак

Читатель «Медузы»

Пермь

Читатель «Медузы»
Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ

Тольятти

Читатель «Медузы»

Челябинск

Читатель «Медузы»
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