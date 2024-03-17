«ОВД-Инфо»: более 50 россиян задержаны в последний день голосования на выборах президента

Как минимум 51 человек в 14 городах России задержаны в ходе голосования на выборах президента РФ, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, больше всего задержанных — в Казани (по меньшей мере 23 человека) и Москве (не меньше 10 человек).

Как заявлял правозащитному проекту житель Казани Александр Ширшов, его задержали за то, что он пришел на избирательный участок в полдень 17 марта. Вместе с ним в автозаке были еще около 20 человек. По данным издания 7×7, задержанных в Казани вскоре отпустили без протоколов.

Также известно о не менее пяти задержанных в Петербурге, трех в Челябинске, по одному в Петрозаводске, Уфе, Балаково, Волгограде, Барнауле, Костроме, Череповце, Рязани, Кирове и Иркутске.

В последний день голосования на выборах президента РФ оппозиция предложила акцию «Полдень против Путина» — она заключается в том, чтобы прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта и проголосовать против действующего президента или испортить бюллетень.

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