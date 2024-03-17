В Казани задержали местного жителя, который пришел на избирательный участок в полдень

Полиция Казани задержала местного жителя Александра Ширшова, который пришел на избирательный участок в полдень 17 марта. Об этом сам задержанный сообщил «ОВД-Инфо».

По его словам, вместе с ним в автозаке находятся еще более 20 человек. Что им планируют вменить, неизвестно.

Как пишет местное издание «Гроза», на одном из участков в Казани полицейские запретили пришедшим молодым людям проголосовать в полдень. «Говорят заходите попозже, через час-два. Либо мы сейчас уходим, либо нас задерживают», — рассказал журналистам один из подписчиков.

В последний день голосования на выборах президента РФ оппозиция предложила акцию «Полдень против Путина» — она заключается в том, чтобы прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта и проголосовать против действующего президента или испортить бюллетень. В полдень по местному времени были замечены очереди на многих участках в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Новосибирске, Томске, а также городах за рубежом.

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Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

Подробнее об акции — в нашем онлайне

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»