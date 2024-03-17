Жительница Перми взорвала петарду на избирательном участке. Ей оторвало руку

В Перми на избирательном участке в ДК Солдатова на Комсомольском проспекте произошел взрыв.

Как пишут телеграм-канал Baza и издание Properm.ru, местная жительница пронесла на участок большую петарду и подожгла ее в туалете. По предварительной информации, взрывом ей оторвало руку.

Из здания эвакуировали 50 человек.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили факт взрыва из-за подожженной петарды.

Женщина госпитализирована с травмой руки, ей оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве, отметив, что других пострадавших нет.

Как утверждает Baza, перед взрывом 64-летняя Елена С. с кем-то разговаривала по телефону. По предварительной версии, она могла общаться с мошенниками.

В избиркоме Пермского края сообщили, что оба УИК, организованные в ДК Солдатова, были расположены вдали от места происшествия, а голосование на участках к моменту инцидента уже было завершено.

В ходе трехдневного голосования на выборах президента в городах России были зафиксированы несколько попыток взорвать петарды на избирательных участках или залить зеленкой бюллетени в урнах для голосования. Следственный комитет возбудил дела о воспрепятствовании выборам, а глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что люди, портящие урны, делают это за деньги.

Meduza

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