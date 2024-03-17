Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что огромные очереди, возникшие днем 17 марта около российских посольств и консульств по всему миру, не имеют отношения к протестной акции «Полдень против Путина».

«Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах Президента России, принимали участие в акции „полдень“, так они бы после полудня все и разошлись», — написала она в своем телеграм-канале.

Граждане России пришли не на акции, не на перфомансы, как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга. Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия. За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем.

По данным МИД РФ, за рубежом на выборах президента РФ проголосовали почти 250 тысяч россиян.

17 марта по призыву оппозиции в российских городах и по всему миру прошла протестная акция «Полдень против Путина», приуроченная в выборам президента РФ. Граждан призывали прийти на избирательные участки к 12:00 воскресенья по местному времени и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень.

В полдень к участкам выстроились очереди россиян в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Перми, а также российским посольствам и консульствам в Астане, Алматы, Ереване, Бишкеке, Берлине, Лондоне, Лиссабоне, Мадриде, Риге, Вильнюсе, Таллине, Лимассоле, Белграде, Тель-Авиве и других городах.

Нас лишили выборов. Зато мы можем выбрать, кого поддержать. Если вы живете не в России, пожалуйста, помогите «Медузе». Для себя и для тех, кто по-прежнему остается внутри страны и продолжает сопротивляться. Лучше оформить небольшой, но регулярный платеж. Мы есть друг у друга. И мы не сдаемся.

Как прошел последний день голосования

«Полдень против Путина» Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

Как прошел последний день голосования

«Полдень против Путина» Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»