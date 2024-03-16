В Москве и Московской области избирателей задержали за надписи на бюллетенях

На избирательных пунктах в Москве и Подмосковья пришедших голосовать на президентских выборах задержали за надписи на бюллетенях.

В московском районе Раменки, сообщает RusNews, на участке 2757 задержали избирателя, написавшего на бюллетене «Путин - у***ца [убийца]». Избиратель, говорится в сообщении, «взял бюллетень и долго на нем что-то писал, что привлекло внимание старшего сотрудника полиции на участке — когда мужчина бросил бюллетень, бумага упала заполненной стороной». Задержанного отвезли в ОВД «Раменки».

Жительница подмосковного Подольска Мария Алексеева, рассказала «ОВД-Инфо», что ее также задержали на избирательном участке за надпись на бюллетене и везут в отделение полиции. Что Алексеева написала на бюллетене и как надпись заметили полицейские, не уточняется.

Также, пишет «ОВД-Инфо», в еще одном городе Московской области — Одинцово — один из избирателей написал слово «бойкот» в книге списка избирателей и попытался унести полученный бюллетень. Как рассказал правозащитному проекту один из членов УИК, полицию вызвали члены комиссии, заметив, что избиратель пытается вынести бюллетень. Собеседник «ОВД-Инфо» предположил, что задержанного отвезли в полицию.

Читатели «Медузы» сообщали, что на избирательных участках не разрешают сворачивать бюллетени, а рядом с урнами «стоят надсмотрщики». Учитывая такое пристальное внимание, говорится в поступивших в редакцию сообщениях, приходится голосовать за «кандидата отчаяния» и отказаться от идеи испортить бюллетень.

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