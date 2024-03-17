Очередь у избирательного участка в Петербурге, 17 марта 2024 года Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

В России проходит третий и последний день голосования на президентских выборах, во время которого состоялась акция «Полдень против Путина». Первые очереди к избирательным участкам начали выстраиваться на Дальнем Востоке, затем в Сибири и на Урале. В Новосибирске мэрия объяснила скопления избирателей «провокативными действиями» и усилением мер безопасности. В Москве и Санкт-Петербурге очереди образовались у участков как в центральных районах, так и за пределами центра. Очереди длиной до нескольких сотен метров выстроились также к зарубежным участкам, расположенным в российских посольствах. По данным «ОВД-Инфо», к середине дня в России задержали более 60 человек, но часть из них вскоре отпустили.

Как прошла акция «Полдень против Путина» в России

Первые акции состоялись на Дальнем Востоке, затем — в Сибири и на Урале. Очереди на участках наблюдались в Челябинске и Перми. В Екатеринбурге очереди выстроились к участкам в Академическом и Кировском районах, а также у областного краеведческого музея.

Новосибирск

В Новосибирске очереди наблюдались на участках в Академгородке, в том числе у Новосибирского государственного университета. В мэрии города объяснили, что «скопление избирателей» на некоторых участках возникло в связи с тем, что в разных регионах «предприняты попытки провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий», и поэтому были усилены меры безопасности.

Новосибирск Читатель «Медузы»

Москва

«Медуза»

«Медуза»

Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

На один из участков в Москве — в Московском физико-техническом институте (МФТИ) — пришел бывший кандидат в президенты Борис Надеждин, которому ЦИК отказал в регистрации. Надеждин преподает в МФТИ. Голосовавшие там студенты встретили его скандированием его имени и аплодисментами.

В день акции избиратели пришли также к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище. Они принесли и оставили несколько бюллетеней, в которые от руки вписано имя политика.

Петербург

AP / Scanpix / KETA

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Читатель «Медузы»

фото и видео с участков по всей россии

Полдень против Путина. Фото и видео Что происходит на избирательных участках по всей России. Материал обновляется

фото и видео с участков по всей россии

Полдень против Путина. Фото и видео Что происходит на избирательных участках по всей России. Материал обновляется

Как прошла акция «Полдень против Путина» за рубежом

Рига

В Латвии полиция еще за несколько дней до выборов обещала проверять документы у россиян, голосующих на участке в посольстве. В день голосования 17 марта у некоторых в очереди забирали карточки ВНЖ на дополнительную проверку, рассказали «Медузе» пришедшие голосовать люди.

Вильнюс

Берлин

За два с половиной часа до начала акции «Полдень против Путина» очередь к российскому посольству выстроилась на несколько сотен метров и завернула за угол здания.

Около полудня к посольству России в Берлине пришла Юлия Навальная.

Max Sher для «Медузы»

Max Sher для «Медузы»

Спустя час после начала акции «Полдень против Путина» очередь растянулась на несколько кварталов от входа в посольство. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что голосование в Берлине «проходит штатно».

Пхукет

На Пхукете задержали россиянина, который пришел голосовать в полдень с плакатом «Мы не проплаченные. Мы голосуем против тебя бесплатно», пишет «Агентство». У него изъяли плакат и затем отпустили.

Ереван

В Ереване очередь к посольству растянулась на несколько километров, сообщают очевидцы. Сюда приехали голосовать в том числе россияне, живущие в Тбилиси, где российского консульства нет. По подсчетам издания Paper Kartuli, в очереди стояли не менее 2,5 тысячи человек.

Ереван Читатель «Медузы»

Тбилиси

В Грузии отдельного участка для голосования нет — желающим проголосовать пришлось ехать в Ереван. Однако россияне вышли в центр города на проспект Руставели и провели акцию протеста. В ней поучаствовал солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, спевший песню «Это пройдет».

Кишинев

В Кишиневе, по данным ТАСС, через ограду посольства России, где находится избирательный участок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Полиция задержала 54-летнего мужчину. Посольство России в Молдове потребовало для него «сурового наказания».

Кого и где задерживали

Казань

Местного жителя Александра Ширшова задержали из-за прихода на избирательный участок к 12:00, сообщил он «ОВД-Инфо». Вместе с ним в автозаке, по данным правозащитников, находились еще более 20 человек. Известно также о задержании активистки Веры Отрешко. Позже задержанных отпустили без составления протоколов.

На выходе из дома также задержали сторонницу партии «Яблоко» Зульфию Ситдикову. Ее обвиняют в участии в акции «Полдень против Путина», хотя она не успела дойти до участка, сообщили в партии. Кроме того, в отдел полиции доставили председателя казанского отделения «Яблока» Руслана Зинатуллина — якобы для дачи объяснений.

На одну из задержанных, Гульназ Орлову, составляют протокол по административной статье об организации несогласованной акции, пишет «ОВД-Инфо». Поводом для этого стали посты с призывами приходить на участки в определенное время и писать заявления на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой. Орлову, по данным правозащитников, оставляют на ночь в отделе.

Петербург

У избирательного участка на Невском проспекте задержали корреспондента «Фонтанки», который даже не успел зайти внутрь. Глава участковой избирательной комиссии написал заявление, что журналист якобы размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим, сообщает издание.

Волгоград

На подходе к избирательному участку задержали троих человек, пишет «ОВД-Инфо». По данным правозащитников, их задержали по ориентировке. Один из задержанных сообщил, что их везут в отдел.

Рязань

По дороге на избирательные участки полицейские задержали троих рязанских правозащитников — Александра Бехтольда, Михаила Шестакова и брата эмигрировавшего активиста Сергея Ежова Дмитрия, пишет издание «Рязань. Вид сбоку». Всех задержали еще до полудня.

По данным «ОВД-Инфо», в третий день голосования в 16 городах России задержали не менее 65 человек. Больше всего задержанных в Казани (большинство уже отпущены без протоколов), еще не менее 14 человек задержаны в Москве.

Хроника последнего дня голосования на выборах президента РФ

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»

Хроника последнего дня голосования на выборах президента РФ

Полдень против Путина Главное событие президентских выборов — масштабная акция оппозиции. Онлайн «Медузы»