В посольство России в Кишиневе (там проходит голосование на выборах президента) бросили два коктейля Молотова

В Кишиневе задержан 54-летний гражданин Молдовы, который днем 17 марта бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России, где проходило голосование на выборах президента РФ.

Как пишет ТАСС, нарушитель доставлен в полицию для допроса.

Пресс-секретарь посольства РФ Анатолий Лошаков сообщил, что никто из сотрудников дипмиссии и людей, пришедших проголосовать, не пострадал. Работа избирательного участка после короткого перерыва была возобновлена.

Корреспондент «Радио Свобода» сообщает, что задержанный за попытку поджога кричал на русском: «Я ненавижу Россию».

Посольство РФ в Молдове потребовало сурово наказать нарушителя. «Решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания „огнеметателя“. Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме. Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — заявили российские дипломаты.

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