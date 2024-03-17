Белгород вновь попал под обстрел. Один погибший, 11 раненых

Один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате нового обстрела Белгорода днем 17 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, погибший местный житель в момент обстрела был на парковке и скончался на месте от полученных ранений еще до приезда скорой помощи. Из 11 пострадавших восемь человек госпитализированы в городскую больницу № 2. «В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь», — написал Гладков в телеграме.

В ходе обстрела в Белгороде повреждены 36 квартир в 17 многоэтажных домах, девять частных домов, три хозяйственных постройки и 12 автомобилей. В Белгородском районе зафиксированы повреждения в девяти частных домах.

Минобороны РФ отчиталось, что днем 17 марта средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью. Также в ведомстве заявили, что сбили над Сумской областью украинский вертолет Ми-8, летевший в в сторону села Козинки Белгородской области.

Ранее утром 17 марта Белгород также находился под обстрелом, в результате которого был поврежден частный жилой дом. Погибла 16-летняя девушка, ее отец госпитализирован с ранениями.

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