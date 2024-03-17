Война Семьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 марта читайте здесь.
Московские аэропорты, спустя примерно час после введения ограничений на полеты, вернулись к штатной работе.
Последствия обстрела Белгорода
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения на прилет и вылет
Ограничения действуют с 9:39, сообщила Росавиация.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городском округе Домодедово были сбиты два дрона.
Одесская область попала под удар беспилотников
По заявлению командования воздушных сил ВСУ, в регионе были сбиты 14 дронов.
Как сообщили военные, в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там зафиксированы пожары и разрушение промышленных зданий. Никто не пострадал.
Ночью беспилотники атаковали восемь российских регионов
Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО сбили 35 дронов.
По данным военного ведомства, четыре дрона перехватили и уничтожили в Московской области, три — в Белгородской, два — в Калужской, по одному — в Орловской и Ростовской, еще четыре — в Ярославской, три — в Курской, а также 17 беспилотников — в Краснодарском крае.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два беспилотника, летевших на столицу, были сбиты ночью в городском округе Домодедово и еще два — в Раменском и Ступинском городских округах. Разрушений и пострадавших, по утверждению чиновника, нет.
В Белгороде в результате украинского обстрела погибла 16-летняя девушка
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, девушка погибла в результате попадания снаряда в частный дом. Ее отец получил ожоги и черепно-мозговую травму.
В общей сложности в результате обстрела возгорание произошло в двух частных жилых домах. Также выбиты стекла в нескольких квартирах в трех многоэтажных домах, повреждены восемь автомобилей и один хозяйственный объект.
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