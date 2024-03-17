Война Семьсот пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Ночью беспилотники атаковали восемь российских регионов

Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО сбили 35 дронов.

По данным военного ведомства, четыре дрона перехватили и уничтожили в Московской области, три — в Белгородской, два — в Калужской, по одному — в Орловской и Ростовской, еще четыре — в Ярославской, три — в Курской, а также 17 беспилотников — в Краснодарском крае.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два беспилотника, летевших на столицу, были сбиты ночью в городском округе Домодедово и еще два — в Раменском и Ступинском городских округах. Разрушений и пострадавших, по утверждению чиновника, нет.