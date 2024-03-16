Война Семьсот пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 марта читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ
- В Белгороде два человека погибли при обстреле, в области пять человек пострадали при атаке дрона.
- Минобороны России отчиталось о дронах и ракетах, сбитых над Белгородской и Курской областями.
- «Русский добровольческий корпус» опубликовал видео с пленными и позвал губернатора Белгородской области на переговоры.
- Число жертв ракетной атаки в Одессе выросло до 21 человека.
В Одессе число жертв ракетного удара выросло до 21 человека
В больнице умер еще один спасатель, сообщает «Суспильне» со ссылкой на заместительницу главы города Светлану Бедрегу. 16 марта объявлено в Одессе днем траура.
«Русский добровольческий корпус» опубликовал видео с военными, которых, как утверждается, взяли в плен, и пригласил губернатора Гладкова на переговоры
На видео, опубликованном «Русским добровольческим корпусом», показан военный со связанными руками. Он представляется и рассказывает, что попал в плен утром 15 марта в районе Козинки Курской области, когда машина, в которой он ехал, была обстреляна. По его словам, все, кто были вместе с ним, погибли. После этого представитель РДК зачитывает военному заявление Минобороны России о пресечении атаки и 500 убитых бойцах корпуса и спрашивает, правда ли это. Тот отвечает, что не видел убитых бойцов РДК.
Затем на видео представитель РДК считает пленных. У него получается 25 человек. Их лица в кадре скрыты. После этого боец говорит, что РДК продолжает «выполнять задачи» на территории Курской и Белгородской областей. Он обращается к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предлагает ему прийти и забрать пленных.
- 12 марта российские «военкоры» сообщили о боях в Курской и Белгородской областях. «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о рейде в приграничные области. 15 марта Минобороны России отчиталось, что попытка прорыва пресечена, а украинские силы за два дня потеряли более 1,5 тысячи человек, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
Суд в Украине отпустил из-под ареста бывшего чиновника Минобороны, подозреваемого по делу о хищениях на поставках снарядов
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил из-под ареста бывшего руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, которого подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен на поставках снарядов, сообщает «Суспильне» со ссылкой на адвоката Лиева.
По словам защитника, суд отпустил Лиева под личное обязательство.
Лиева вместе с еще четырьмя фигурантами дела, среди которых были чиновники Минобороны и менеджеры завода «Львовский арсенал», задержали в конце января 2024 года. 12 февраля суд отправил его под арест. Лиев заявил, что готов публично пройти проверку на полиграфе. Ее провели, однако он не смог дать ответ на один из вопросов — получал ли он от руководства указание заключить контракт с «Львовским арсеналом».
До аннексии Крыма Лиев занимал пост министра курортов и туризма полуострова. Обвинения в хищениях он отрицал, а свое задержание называл «досадным недоразумением».
В Белгороде продолжается голосование на президентских выборах под обстрелами.
На избирательных участках размещают указатели на укрытия. С утра в городе звучала сирена воздушной тревоги, город обстреляли. Два человека погибли.
Накануне местный избирком уже к середине дня отчитался о 50%-й явке в области. В эту цифру, как пояснили в избиркоме, включены и те, кто голосовал досрочно и электронно.
Губернатор Курской области рассказал об обстрелах населенных пунктов Кореневского и Глушковского районов.
В деревне Внезапное Кореневского района, по его словам, зафиксировано девять попаданий. Никто из жителей не пострадал, но есть разрушения на территории агрофирмы «Южная». Обстреляна также деревня Успеновка.
В Глушковском районе обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи, никто из жителей не пострадал. В Теткино взрывами повреждено несколько домовладений.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки произошло 78 боевых столкновений. Российские войска нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
- На купянском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские силы отразили девять атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Раздоловка Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.
- На новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать российские войска в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.
- На ореховском направлении российские войска семь раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении российские войска предприняли три безуспешных штурма украинских позиций.
- Украинская авиация за сутки нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава российских войск. В ночь на 16 марта противовоздушные силы Украины сбили два из двух дронов типа «Шахед», запущенных по Харьковской области.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Телеграм-канал Baza опубликовал видео взрыва в одном из дворов Белгорода во время утреннего обстрела, при котором погибли два человека и пострадали еще три.
ФСБ заявила об аресте подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге в Свердловской области
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, которого подозревают в подготовке подрыва железнодорожного полотна Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию украинской разведки, сообщили в спецслужбе.
В ведомстве утверждают, что 62-летний россиянин был завербован украинскими спецслужбами во Львове, «прошел диверсионную подготовку» и вернулся в Россию, чтобы совершить теракт на железной дороге при помощи самодельного взрывного устройства и опрокинуть состав, перевозящий военные грузы.
У задержанного изъяли средства связи, «устройство для опрокидывания составов» и деньги, которые, как утверждает ФСБ, ему передала украинская разведка. Против него возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК), его заключили под стражу.
В Брянской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа «Стриж», заявил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотник был сбит российскими силами ПВО при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших в результате атаки, как заявил Богомаз, нет. В Минобороны России о работе сил ПВО в Брянской области не сообщали.
Минобороны России отчиталось о дронах и ракетах, сбитых над Белгородской и Курской областями
Минобороны России отчиталось об атаке беспилотников и обстрелах нескольких регионов с утра.
В течение ночи над Курской областью были сбиты пять украинских беспилотников, а над Белгородской — три беспилотника, реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракета ТРК «Точка-У», заявили в ведомстве.
Между 8 и 9 часами утра еще три дрона и восемь реактивных снарядов системы «Вампир», по данным Минобороны, были сбиты над Белгородской областью. В Белгороде погибли два человека, сообщил губернатор.
В Белгороде два человека погибли при обстреле
Над Белгородом и Белгородским районом после запуска сирены воздушной тревоги сработала система ПВО, сбившая восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, два человека погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Ее сын госпитализирован с осколочными ранениями.
Еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. В семи многоквартирных домах выбиты окна, также стекла разбиты в двух социальных объектах и два хозяйствующих объектах, добавил Гладков.
Кроме того, в селе Глотово Грайворонского городского округа утром пять человек пострадали, когда украинский дрон атаковал ехавший по дороге автомобиль, сообщил Гладков. В машине было трое мужчин, подросток и женщина, автомобиль загорелся в результате взрыва, а они получили ранения.
В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что утром беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод и совершили попытку атаки на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
По его словам, на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет.
Здравствуйте. Сегодня 752-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.