Война Семьсот пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

«Русский добровольческий корпус» опубликовал видео с военными, которых, как утверждается, взяли в плен, и пригласил губернатора Гладкова на переговоры

На видео, опубликованном « », показан военный со связанными руками. Он представляется и рассказывает, что попал в плен утром 15 марта в районе Козинки Курской области, когда машина, в которой он ехал, была обстреляна. По его словам, все, кто были вместе с ним, погибли. После этого представитель РДК зачитывает военному заявление Минобороны России о пресечении атаки и 500 убитых бойцах корпуса и спрашивает, правда ли это. Тот отвечает, что не видел убитых бойцов РДК.

Затем на видео представитель РДК считает пленных. У него получается 25 человек. Их лица в кадре скрыты. После этого боец говорит, что РДК продолжает «выполнять задачи» на территории Курской и Белгородской областей. Он обращается к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предлагает ему прийти и забрать пленных.