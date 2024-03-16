Избиратели в Свердловской области обнаружили, что их прикрепили к участкам в ДНР и оккупированном Запорожье

Некоторые жители Екатеринбурга, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, выяснили, что их прикрепили к участкам на аннексированных территориях Украины, сообщает местное издание ЕАН.

Так, на участке № 1261 в Екатеринбурге нескольким гражданам заявили, что они должны голосовать в самопровозглашенной ДНР», а на участке № 2627 избирателей открепили и внесли в списки на голосование в оккупированной Россией части Запорожской области.

По данным ЕАН, еще около десяти таких случаев зафиксировано в городе Артемовский Свердловской области.

В областном избиркоме ЕАН заявили, что избирателям, оказавшимся в такой ситуации, должны предоставить возможность принять участие в голосовании. Для получения бюллетеня, указали в избиркоме, им нужно инициировать проверку данных в своей участковой избирательной комиссии.

Основное голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта. На аннексированных территориях Украины российские власти организовали «предварительное голосование». Власти самопровозглашенной ДНР 15 марта заявляли, что в предварительном голосовании приняли участие более половины избирателей.

ЦИК России перед выборами президента насчитал на аннексированных территориях Украины 4,5 миллиона избирателей. Однако российский демограф, который поговорил с «Важными историями» на условиях анонимности, считает, что озвученное ЦИК число почти в два раза завышено.

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