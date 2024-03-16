В Белгороде из-за обстрелов закрыли торговые центры и отменили занятия в школах

Из-за продолжающихся обстрелов торговые центры в Белгороде и Белгородском районах будут закрыты 17 и 18 марта, объявил глава региона Вячеслав Гладков.

В школах и колледжах 18 и 19 марта объявлены выходными днями. «Занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных, — написал Гладков в своем телеграм-канале. — Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода».

Отменить занятия в понедельник и вторник, добавил он, рекомендовано и вузам. В детских садах 18 и 19 марта будут работать дежурные группы, сообщил губернатор, но родителям рекомендуется, если есть такая возможность, оставить детей дома.

Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе. Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный.

Белгород последние несколько дней находится под обстрелом. 16 марта в городе, по последним данным властей, были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, а также частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиля. Погибли два человека, еще двое получили ранения.

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