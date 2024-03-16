Белгород вновь обстреляли. Минобороны РФ заявило о сбитых над городом реактивных снарядах и уничтоженных беспилотниках

Обновление: В Белгороде в результате обстрела погибли мужчина и женщина , сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус», — написал Гладков в своем телеграм-канале. Женщина, сообщил он, погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Сын погибшей получил осколочные ранения. Также во время обстрела пострадали еще двое жителей города, сообщил он.

Белгород утром 16 марта вновь оказался под обстрелом. В местных телеграм-каналах публикуются фото и видео поврежденных домов и автомобилей. О пострадавших людях не сообщается.

Глава региона Вячеслав Гладков около 08:00 мск написал в телеграм-канале, что в Белгороде «запущена сирена ракетной опасности», спустя 20 минут опубликовал пост об отмене тревоги.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью восемь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», а также уничтожили два украинских беспилотника.

Власти Белгородской области, расположенной возле границы с Украиной, с начала войны неоднократно сообщали об обстрелах и атаках беспилотников, в том числе на Белгород. В марте обстрелы города участились. Так, только 15 марта в городе как минимум четыре раза объявлялась ракетная опасность. Из-за сигналов тревоги прерывалось голосование на выборах президента РФ, проходящих в России с 15 по 17 марта.

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