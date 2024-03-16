Белгород второй раз за день оказался под обстрелом. Минобороны РФ заявило о 15 уничтоженных ракетах

Минобороны РФ сообщило о второй за день «попытке киевского режима совершить террористическую атаку» на объекты в Белгородской области. Военное ведомство утверждает, что около 17:00 силы ПВО уничтожили над территорией региона 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что ракеты были сбиты на подлете к Белгороду. Обломки ракеты, по его словам попали на территорию промышленного предприятия в Белгороде, вызвав пожар. Кроме того, обломки повредили теплицу в частном домовладении, сообщил глава региона.

«Есть один пострадавший — мужчина, сотрудник предприятия, куда попали обломки, получил баротравму», — написал Гладков. Также один из осколков упал в огород частного жилого дома, от взрывной волны повреждена теплица.

В Белгородском районе повреждены два частных домовладения, автомобиль и ЛЭП — без света остались абоненты СНТ «Ромашка», сообщил губернатор Белгородской области.

Утром 16 марта Минобороны РФ сообщало о восьми снарядах РСЗО RM-70 «Вампир», перехваченных в Белгородской области, а также о ликвидации двух беспилотников. Из-за обстрела, по данным губернатора Белгородской области, в Белгороде погибли два человека, еще двое пострадали. Повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах и десятки автомобилей.

Из-за продолжающихся обстрелов торговые центры в Белгороде и Белгородском районах 17 и 18 марта будут закрыты, а в школах и колледжах 18 и 19 марта объявлены выходные дни.

В последние недели обстрелы Белгорода участились. Так, только 15 марта в городе как минимум четыре раза объявлялась ракетная опасность. Из-за сигналов тревоги прерывалось голосование на выборах президента РФ.

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