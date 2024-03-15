Война Семьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли удар по Украине ракетами и дронами. Все 27 беспилотников, по данным украинских военных, удалось сбить.
- В Белгороде из-за обстрела прервали голосование на выборах президента РФ. Пострадали два человека.
- В Винницкой области из-за попадания дрона в дом погибли два человека. В аннексированном Донецке при обстреле погибли трое детей.
- Глава Белгородской области заявил, что селе Козинка нет украинских войск. По его словам, бои идут за пределами региона.
В начале февраля хакеры из группировки Prana Network, выступающие против действующего в Иране режима, объявили о взломе почтовых серверов местной компании Sahara Thunder. В данных этой утечки описаны детали обмена военными технологиями между Тегераном и Москвой.
«Медуза» изучила этот архив — и обнаружила там свидетельства того, что иранские военные покупают в России «шпионские» аэростаты.
ФСБ отчиталась о задержании в Москве россиянина, который якобы запускал беспилотники для противодействия работе российской ПВО.
Задержанному, чье имя не раскрывается, предъявлено обвинение в госизмене, предполагающее наказание до пожизненного заключения.
По версии ФСБ, обвиняемый «инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб» и сначала выполнял проверочные задания, «осуществляя пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию СВО по денацификации и демилитаризации Украины, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе».
После этого он стал собирать и запускать беспилотники вблизи объектов Минобороны РФ «для создания ложных целей», утверждают в российской спецслужбе.
«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления», — говорится в пресс-релизе ФСБ.
В Курской области утром 15 марта под обстрел попало село Гоголевка Суджанского района, пишет губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, пострадавших нет. Повреждены три частных дома, осколками снарядов задело фасады, окна, заборы, хозяйственные постройки, а также перебита газовая труба.
Трое детей погибли в результате обстрела Донецка, утверждает мэр аннексированного города Алексей Кулемзин.
По его словам, в ночь на 15 марта ВСУ нанесли прямой удар по одному из частных домов на улице Ольховская в Петровском районе Донецка. В здании произошел пожар.
Погибли девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения, пишет Кулемзин.
До двух человек возросло число погибших в результате российской атаки в Винницкой области.
Женщина, госпитализированная после удара беспилотника по жилому дому, умерла в больнице, заявил глава военной администрации области Сергей Борзов.
Ранее Борзов сообщал, что в ходе атаки погиб один человек и еще четверо ранены.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий удара дрона в Винницкой области.
Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу. Как сообщило РИА Новости, из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.
Менее чем через 15 минут уведомление о ракетной опасности отменили и голосование продолжилось.
Два человека пострадали в результате утренней атаки в Белгороде
«У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграме.
По словам чиновника, на данный момент в городе выявлены повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Зафиксировано попадание по территории школьного стадиона.
В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и пять частных жилых домов, два здания торговых центров, восемь машин.
Также Минобороны РФ сообщает о перехвате семи реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.
Атака, по данным ведомства, была пресечена утром 15 марта около 08:15 по московскому времени. Ответственность за нее Минобороны РФ возложило на «киевский режим».
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 15 марта средства ПВО перехватили пять беспилотников и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша пишет, что ночью в Дзержинском районе силы ПВО подавили четыре беспилотника.
По данным чиновника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
«База» утверждает, что беспилотники пытались атаковать нефтехимическое предприятие «Первый Завод», занимающееся переработкой нефти.
Вечером 14 марта российские Z-каналы сообщили, что российско-украинскую границу якобы пытались прорвать в районе села Козинка в Белгородской области. Как утверждалось, там высадился вертолетный десант и шли тяжелые бои.
На место происшествия выехал губернатор региона Вячеслав Гладков. После он сообщил, что на территории Белгородской области украинских войск нет, а бой идет за пределами региона.
«Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — написал Гладков в телеграме, отметив, что чиновники попытаются оценить ущерб 15 марта. По словам губернатора, власти региона вместе бойцами территориальной самообороны вывезли жителей села в безопасное место. В другом сообщении он уточнил, что уехали около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки, согласившихся эвакуироваться.
Как прошла неделя перед выборами в России. Краткая хроника
- 8 марта. США и другие страны Запада предупреждают о возможных терактах в Москве в ближайшие дни.
- 9 марта. Массовая атака украинских беспилотников на российские регионы, Минобороны заявляет о 47 сбитых дронах.
- 12 марта. На границе происходят бои с проукраинскими формированиями, пытающимися прорваться на территорию России. В Ивановской области разбивается самолет Минобороны, гибнут 15 человек. Новая атака беспилотников: затронуты девять регионов, в Белгороде дрон врезается в здание областной администрации. В Вильнюсе совершено нападение на Леонида Волкова, Литва подозревает в организации власти РФ.
- 13 марта. Еще одна массовая атака беспилотников: сбиты более 60 дронов. В Рязани под удар попадает завод «Роснефти», в Белгороде — здание ФСБ.
- 14 марта. Белгород попадает под обстрел реактивными снарядами, гибнет мирная жительница. На российско-украинской границе — новые бои с диверсантами, пытающимися прорваться на территорию России. ФСБ объявляет о задержании четырех жителей Санкт-Петербурга, которые якобы готовили в городе теракт.
В России началось трехдневное голосование на выборах президента
Помимо российских регионов, голосование проводится в аннексированном Крыму и на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, оккупированных российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения в Украину.
МИД Украины уже призвал сограждан, проживающих на оккупированных территориях, не принимать участия в голосовании на выборах президента РФ. Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом осудить проведение российских выборов в оккупированных частях Украины.
В Винницкой области в результате российской атаки погиб один местный житель и еще четверо получили ранения.
Как сообщает глава военной администрации Сергей Борзов, в ночь на пятницу российский беспилотник попал в жилой дом.
Представители Воздушных сил ВСУ заявляли, что все дроны, атаковавшие Украину ночью, были успешны сбиты.
В ночь на 15 марта российская армия атаковала Украину ракетами и беспилотниками, заявляет командование Воздушных сил ВСУ.
Военные РФ выпустили семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям, одну управляемую авиационную ракету Х-59 по Полтавской области, а также 27 ударных дронов типа «Шахед».
Беспилотники запускались из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края и из Курской области.
Силы украинской ПВО сбили все 27 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областей.
Украинские военные не сообщили, есть ли какой-либо ущерб в результате ракетных ударов РФ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки произошли 76 боевых столкновений. Войска РФ нанесли 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Под авиационные удары попали населенные пункты Лукашевка, Дмитровка Черниговской области; Александровка, Пономаренко, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области; Раздолевка, Нью-Йорк, Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желательное, Новоалександровка, Константиновка, Урожайное, Свободное Поле, Сторожево, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.
- Под артиллерийским огнем находились около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- На купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На лиманском направлении ВСУ отразили 16 атак в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать украинскую оборону.
- На бахмутском направлении силы обороны отразили пять атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 20 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское Донецкой области.
- На новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать войска РФ в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного Донецкой области, где противник при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону ВСУ.
- На ореховском направлении противник семь раз атаковал позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и западнее Вербового Запорожской области.
- На херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершен один безуспешный штурм украинских позиций.
- Воины ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Сегодня 751-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.