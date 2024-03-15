Война Семьсот пятьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ отчиталась о задержании в Москве россиянина, который якобы запускал беспилотники для противодействия работе российской ПВО.

Задержанному, чье имя не раскрывается, предъявлено обвинение в госизмене, предполагающее наказание до пожизненного заключения.

По версии ФСБ, обвиняемый «инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб» и сначала выполнял проверочные задания, «осуществляя пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию по денацификации и демилитаризации Украины, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе».

После этого он стал собирать и запускать беспилотники вблизи объектов Минобороны РФ «для создания ложных целей», утверждают в российской спецслужбе.

«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления», — говорится в пресс-релизе ФСБ.