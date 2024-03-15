Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел военные совещания, в ходе которых были определены «самые уязвимые места» России, где украинские силы могут нанести «наибольший урон».

«И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны», — заявил Зеленский.

О каких именно местах идет речь, не уточняется.

По его словам, в совещании участвовали, в частности, главком ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский, ответственный за беспилотные системы.

По подсчетам Forbes, с начала 2024 года года было совершено 11 атак дронов на российские предприятия, связанные с нефтяной отраслью, главным образом, с нефтепереработкой. 12 марта пожары из-за ударов беспилотников произошли на нефтебазах в Нижегородской и Орловской областях. Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в России, отключил установку по переработке нефти. 13 марта власти Ростовской области заявили, что на территории Новошахтинского нефтезавода упали сбитые беспилотники.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные регионы РФ подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В последние дни атаки на Белгород и Белгородскую область стали более интенсивными на фоне сообщений о боях с формированиями россиян, которые воюют на стороне ВСУ, в приграничных районах региона.

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