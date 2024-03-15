Данные о резком росте числа мужчин с инвалидностью в РФ оказались связаны с ошибкой Социального фонда

исправил данные о рекордном числе мужчин с инвалидностью за 2023 год, пишет «Медиазона».

14 марта «Верстка» со ссылкой на эти данные сообщила, что в 2023 году инвалидность имели 2,17 миллиона мужчин в возрасте от 31 года до 59 лет. Это на 30% больше, чем в 2022 году, когда в России инвалидность имели 1,67 миллиона мужчин из этой возрастной группы. За год показатель увеличился на 507 тысяч, что стало рекордным приростом за последние восемь лет, отмечало издание.

Эти данные, как пишет «Медиазона», расходятся с более подробными выкладками того же фонда отдельно по каждому возрасту. Согласно ним, число мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет практически не изменилось — 1,72 миллиона в 2023 году против 1,67 миллиона в 2022 году.

Рекорд по числу мужчин с инвалидностью был связан с новыми возрастными категориями — не 31-59 лет, а 31-63 года. Причиной этому послужило повышение пенсионного возраста, в связи с чем в ту же верхнюю половину «трудоспособных» мужчин попало значительно больше людей с инвалидностью.

«Медиазона» связалась с сотрудником Социального фонда, в результате ошибку на сайте Росстата (где статистика была изначально выложена 7 марта) исправили.

В сентябре 2023 года стало известно, что Социальный фонд России перестал публиковать данные Федерального реестра инвалидов (ФРИ). До августа 2023 года в разделе «Аналитика» каждый месяц публиковали данные о количестве людей с инвалидностью, получивших соответствующий официальный статус в каждом субъекте РФ. Среди прочего в реестре регулярно появлялись данные о россиянах, получивших инвалидность вследствие военной травмы. На основе этой информации «Медиазона» рассчитывала количество людей с инвалидностью, получивших ранение на войне в Украине.