Минобороны РФ заявило, что при попытке «украинской ДРГ» атаковать село Козинка в Белгородской области были убиты «более 50 диверсантов»

При попытке прорыва «украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ)» в Белгородской области были убиты «более 50 диверсантов», утверждает Минобороны РФ.

В заявлении военного ведомства говорится, что ДРГ, «состоявшая из бойцов сил специальных операций и иностранных наемников», на двух вертолетах Ми-8 высадила до 30 человек примерно в километре от границы РФ.

После этого, как утверждается, диверсионная группа скрытно зашла на окраину села Козинка Белгородской области, где была «обнаружена и остановлена» подразделениями ВС РФ и ФСБ при попытке продвижения вглубь населенного пункта.

В Минобороны утверждают, что нанесли противнику огневое поражение с помощью артиллерии и авиационных бомб. Где именно находилась ДРГ во время ударов, не уточняется. Однако губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что Козинке «досталось сильно».

«Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в Минобороны утверждают, что нанесли удары из реактивной системы залпового огня «Торнадо» по силам противника, которые должны были эвакуировать раненых и убитых.

По данным ведомства, в период с 12 по 14 марта при попытках прорыва Белгородской и Курской областях ВСУ потеряли более 1,5 тысячи солдат, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Независимых подтверждений заявлениям Минобороны нет.

Последние несколько дней Белгородскую область интенсивно обстреливают и атакуют беспилотники со стороны Украины. Кроме того, сообщалось о боях в районе границы Белгородской и Курской областей. Вооруженные формирования, воюющие на стороне ВСУ, утверждали, что проникли на территорию РФ.