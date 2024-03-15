Глава Белгородской области заявил, что украинских войск нет в Козинке. По его словам, бои идут за пределами региона

На территории Белгородской области украинских войск нет, бой идет за пределами региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков, посетивший Грайворонский городской округ, в том числе село Козинка.

«Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — рассказал Гладков, отметив, что чиновники попытаются оценить ущерб 15 марта. По словам губернатора, власти региона вместе бойцами территориальной самообороны вывезли жителей села в безопасное место. В другом сообщении он уточнил, что уехали около 400 жителей Горы-Подола, Глотово и Козинки, согласившихся эвакуироваться.

Гладков также заявил, что 14 марта в ходе атак со стороны Украины ранения получили 12 человека из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского городского округа. Ранее также сообщалось о двоих погибших при обстрелах Белгорода.

Как сообщали российские Z-каналы, вечером 14 марта в селе Козинка шел бой. Среди прочего утверждалось, что в районе села высадился украинский вертолетный десант. «Военкор» Александр Коц утверждает, что часть десантников была убита, другая часть отступила на территорию Украины. Никаких видеозаписей, подтверждающих эти заявления, нет. Что на самом деле происходит в селе неизвестно.

Последние несколько дней Белгородскую область интенсивно обстреливают и атакуют беспилотники со стороны Украины.

Кроме того, вооруженные формирования россиян, воюющие на стороне ВСУ, утверждали, что проникли на территорию Белгородской и Курской областей. Они угрожали нанести удары, как утверждалось, по военным объектам в этих регионах и призывали местных жителей уезжать. Минобороны РФ прорыв границы отрицало. Украина не брала на себя ответственность за атаки.

14 марта в Белгородской области, по данным СМИ и «военкоров», бои продолжались в районе ряда населенных пунктов Грайворонского городского округа, в том числе у поселка Горьковский, сел Козинка и Сподарюшино.