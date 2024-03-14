Z-каналы утверждают, что в белгородском селе Козинка идет бой. На место выехал губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал в Грайворонский городской округ, где, по сообщениям российских «военкоров», идут бои в селе Козинка. Об этом Гладков заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Запись сделана в салоне автомобиля.

«Много сейчас различной информации на российских, на украинских пабликах поступает в отношении той ситуации, которая происходит в Грайворонском округе и конкретно в Козинке. Еду сейчас туда. Уже мои замы, мои помощники находятся вместе с [главой администрации Грайворонского округа] Геннадием Ивановичем Бондаревым. Поэтому постараюсь увидеть все своими глазами», — заявил Гладков.

Российские Z-каналы сообщили вечером 14 марта, что российско-украинскую границу якобы пытались прорвать в районе села Козинка, утверждается, что там высадился вертолетный десант и идут тяжелые бои. Никаких видеозаписей, подтверждающих эти заявления, нет. Что на самом деле происходит в селе, неизвестно.

Белгородскую область последние три дня усиленно обстреливают со стороны Украины. Вооруженные формирования россиян, воюющие на стороне Украины, утверждали, что проникли на территорию РФ в Белгородской и Курской областях, а также угрожали нанести удары по этим регионам. В Белгородской области 14 марта бои продолжались в районе поселка Горьковский и сел Козинка и Сподарюшино — все в Грайворонском городском округе.