Российские войска теряют людей и технику под Купянском. Белгород вновь под обстрелом Семьсот пятидесятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Минобороны и Росгвардия сообщили о боях с «украинскими диверсантами» в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

ФСБ отчиталась о задержании четырех жителей Петербурга. Их заподозрили «в подготовке отравления российских военных на фронте и терактов в городе».

ВСУ: российские войска атаковали Украину 36 дронами, 22 из них было сбито.

Главнокомандующий Александр Сырский объявил, что ВСУ удалось запустить процесс ротации военных на передовой.

Издание Le Monde утверждает, что Франция начала рассматривать возможность отправки своих войск в Украину летом 2023 года.

В Белгородской области в результате обстрелов погибли два человека, не менее 19 пострадали.

Голосование на выборах президента России в аннексированном Донецке

В России 15 марта — первый день трехдневного голосования на выборах президента. Российские власти организовали голосование и на аннексированных территориях, в том числе досрочное вне избирательных участков. Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что досрочно в самопровозглашенной республике проголосовали более половины избирателей. «Жители Донбасса свой выбор сделали давно, и сейчас его еще раз подтверждают. Люди с воодушевлением идут голосовать за будущее своей страны!» — написал он.

ЦИК России перед выборами преезидента насчитал на аннексированных территориях Украины 4,5 миллиона избирателей. Однако российский демограф, который поговорил с «Важными историями» на условиях анонимности, считает, что озвученное ЦИК число почти в два раза завышено.

AFP / Scanpix / LETA

Белгород под обстрелом

Белгород и Белгородская область 14 марта несколько раз за день подверглись обстрелу. Сообщалось об атаке на город дронов самолетного типа и перехваченных ракетах. Повреждения получили жилые дома и административные здания, десятки автомобилей. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших, находившихся в автомобилях, в которые попали снаряды. Ранения из-за обстрелов ВСУ, заявил он, получили не менее 19 мирных жителей.

AFP / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

Тела российских солдат на поле боя под Купянском

В районе Купянска в Харьковской области находится одна из линий украинской обороны, включающая в себя, в числе прочего, противотанковые рвы, блиндажи, заградительные сооружения типа «зубов дракона». Войска РФ уже долгое время пытаются атаковать на этом направлении, в частности, пытаясь захватить село Синьковка и прилегающий к нему Купянский лес. Среди украинских формирований, держащих оборону под Купянском, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс», специализирующаяся на боях в горно-лесистой местности. На снимках, сделанных с дрона, разбитая российская техника и погибшие солдаты, оставленные на поле после очередной атаки на Синьковку, отбитой «Эдельвейсом».

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Неразорвавшаяся бомба рядом с украинскими позициями под Авдеевкой

Российские войска в феврале захватили Авдеевку в Донецкой области и пытаются продолжать наступление. 11 марта в интервью французскому телеканалу BFM президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление удалось остановить и ситуация на этом участке фронта «намного лучше, чем была последние три месяца». Однако, предупредил Зеленский, все может измениться в худшую сторону, если Украина не получит военную помощь, обещанную ей западными союзниками, в первую очередь снаряды. Российские войска, в свою очередь, активно расходуют боеприпасы, обстреливая украинские позиции.

Jose Colon / Anadolu Agency / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.