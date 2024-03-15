Российские войска теряют людей и технику под Купянском. Белгород вновь под обстрелом Семьсот пятидесятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Минобороны и Росгвардия сообщили о боях с «украинскими диверсантами» в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
- ФСБ отчиталась о задержании четырех жителей Петербурга. Их заподозрили «в подготовке отравления российских военных на фронте и терактов в городе».
- ВСУ: российские войска атаковали Украину 36 дронами, 22 из них было сбито.
- Главнокомандующий Александр Сырский объявил, что ВСУ удалось запустить процесс ротации военных на передовой.
- Издание Le Monde утверждает, что Франция начала рассматривать возможность отправки своих войск в Украину летом 2023 года.
- В Белгородской области в результате обстрелов погибли два человека, не менее 19 пострадали.
Голосование на выборах президента России в аннексированном Донецке
В России 15 марта — первый день трехдневного голосования на выборах президента. Российские власти организовали голосование и на аннексированных территориях, в том числе досрочное вне избирательных участков. Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что досрочно в самопровозглашенной республике проголосовали более половины избирателей. «Жители Донбасса свой выбор сделали давно, и сейчас его еще раз подтверждают. Люди с воодушевлением идут голосовать за будущее своей страны!» — написал он.
ЦИК России перед выборами преезидента насчитал на аннексированных территориях Украины 4,5 миллиона избирателей. Однако российский демограф, который поговорил с «Важными историями» на условиях анонимности, считает, что озвученное ЦИК число почти в два раза завышено.
Белгород под обстрелом
Белгород и Белгородская область 14 марта несколько раз за день подверглись обстрелу. Сообщалось об атаке на город дронов самолетного типа и перехваченных ракетах. Повреждения получили жилые дома и административные здания, десятки автомобилей. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших, находившихся в автомобилях, в которые попали снаряды. Ранения из-за обстрелов ВСУ, заявил он, получили не менее 19 мирных жителей.
Тела российских солдат на поле боя под Купянском
В районе Купянска в Харьковской области находится одна из линий украинской обороны, включающая в себя, в числе прочего, противотанковые рвы, блиндажи, заградительные сооружения типа «зубов дракона». Войска РФ уже долгое время пытаются атаковать на этом направлении, в частности, пытаясь захватить село Синьковка и прилегающий к нему Купянский лес. Среди украинских формирований, держащих оборону под Купянском, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс», специализирующаяся на боях в горно-лесистой местности. На снимках, сделанных с дрона, разбитая российская техника и погибшие солдаты, оставленные на поле после очередной атаки на Синьковку, отбитой «Эдельвейсом».
Неразорвавшаяся бомба рядом с украинскими позициями под Авдеевкой
Российские войска в феврале захватили Авдеевку в Донецкой области и пытаются продолжать наступление. 11 марта в интервью французскому телеканалу BFM президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление удалось остановить и ситуация на этом участке фронта «намного лучше, чем была последние три месяца». Однако, предупредил Зеленский, все может измениться в худшую сторону, если Украина не получит военную помощь, обещанную ей западными союзниками, в первую очередь снаряды. Российские войска, в свою очередь, активно расходуют боеприпасы, обстреливая украинские позиции.
Главные фотографии предыдущего — семьсот сорок девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.