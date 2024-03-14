Le Monde: Макрон допускал, что «отправит своих людей в Одессу»

Власти Франции рассматривают возможность отправить свои войска в Украину с 2023 года сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По их данным, вопрос отправки французских военных в Украину обсудили в условиях «строжайшей секретности» на Совете безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года. Незадолго до этого президент Франции высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО.

Le Monde пишет, что накануне второй годовщины полномасштабного вторжения, 21 февраля 2024 года, Макрон после церемонии перенесения в Пантеон праха участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна затронул тему Украины в разговоре с теми, кто поздравлял его с «прекрасной речью». «В любом случае, в ближайший год мне придется отправить часть своих людей в Одессу», — сказал, по утверждению издания, Макрон.

Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сказал изданию, что слова Макрона — это «прежде всего политическое и стратегическое послание» России о готовности к таким шагам. Задача военных в этой ситуации — «подготовить как можно больше вариантов, чтобы помочь президенту принять политические и военные решения».

Эммануэль Макрон заявил 26 февраля, выступая после конференции лидеров 20 европейских стран, что не исключает отправки войск НАТО в Украину. Многие западные страны, в том числе Германия и США, выступили против. В Кремле ответили, что появление войск НАТО в Украине приведет к прямому конфликту с Россией.

Президент Франции уточнил 4 марта, что власти не рассматривают отправку французских войск в Украину, но «начинают обсуждение и думают обо всем, что можно сделать для поддержки Украины» на ее территории. Макрон добавил позже, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

На встрече с лидерами политических партий Франции 7 марта Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «тогда и у России больше не осталось красных линий в отношении Франции».

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